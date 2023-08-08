Грузия вспоминает погибших в "пятидневной войне" 2008 года

15 лет назад российские войска вторглись в Грузию. Сейчас РФ продолжает оккупировать 20% территории Грузии

В Грузии отдают память погибшим в "пятидневной войне" 2008 года. 15 лет назад в момент обострения грузино-осетинского конфликта российские войска вторглись в Грузию. После вооруженного конфликта Россия признала независимость бывших грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии.

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Сейчас Россия продолжает оккупировать двадцать процентов территории Грузии.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:"Россия - агрессор и оккупант! Спустя 15 лет после войны 2008 года она по-прежнему оккупирует 20% нашей территории, нарушая все межгосударственные принципы. Грузия будет придерживаться своего европейского пути, мирным путем восстановливать территориальную целостность и проявлять решимость в противостоянии любым попыткам дестабилизации".

Энтони Блинкен, госсекретарь США: _"_Сегодня исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории. Россия по-прежнему отказывается соблюдать свои обязательства по прекращению огня от 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Грузии".

Бывший военнослужащий Бердия Зазадзе вспоминает:

"Мы вступили в бой с противником 7 августа около полуночи, оказывали артиллерийскую поддержку нашим ребятам. Я до сих пор не могу выкинуть из головы образы всего, что там произошло, всех солдат и мирных жителей, которые погибли".

Во время одного из боестолкновений отряд Зазадзе был окружен российскими военными. Солдат вынес с поля боя своего раненого товарища. За проявленную храбрость Зазадзе был представлен к государственной награде — ордену Вахтанга Горгасали.

В последствии он передал орден семье грузинского солдата, погибшего в боях за Украину. С 2021 года Бердия Зазадзе больше не служит в армии. Он живет с женой и детьми в Цхинвальском регионе, в селе, расположенном по соседству с оккупированной Россией территорией.