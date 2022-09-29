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Грузия

Россияне "взорвали" рынок недвижимости Грузии

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 Euronews
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КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе
КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе   -   Авторское право  Zurab Tsertsvadze/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Как только Кремль объявил о частичной мобилизации, приток российских граждан в Грузию значительно увеличился.

В последние дни через КПП Верхний Ларс прошли десятки тысяч россиян, пробка на подъезде к единственному сухопутному погранпереходу на российско-грузинской границе растянулась на 30 км.

По словам главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, пересечение границы увеличилось на 40-45%, но "это не означает, что в страну въезжает 250 тысяч или 2 миллиона человек — около 60% от тех, кто приехал покидает страну".

После вторжения в Украину приток российских граждан в Грузию не ослабевал. Наплыв иммигрантов поднял цены на грузинском рынке недвижимости на 60-80%. 

Эксперт инвестиционного банка Galt & Taggart Каха Самкурашвили говорит, что российские граждане в основном арендуют квартиры.

Как только началась война в Украине, в марте хлынул большой поток мигрантов, это оказало огромное влияние на рынок аренды. Поэтому в апреле цены подскочили в среднем на 60%. Затем они стабилизировались и просто колебались. Этот спрос на недвижимость исходит в основном от состоятельных мигрантов, они арендуют недвижимость, потому что покупка кажется им нецелесообразной в нынешних условиях, когда их присутствие здесь находится под большим вопросом.

Большинство россиян не хотят говорить на камеру, те же кто решается, в основном, рассказывают о неопределенности своего будущего.

Один из приехавших в Грузию россиян:

— Мы протестовали против войны в Петербурге. Нам выписали административные дела. Мы, не дожидаясь, пока они перерастут во что-то большее, уехали в вынужденную эмиграцию. Мы рассматриваем вариант покупки квартиры. Но, к сожалению, мы понимаем, что для Грузии такое перенаселение, которое сейчас возникло, будет связано с большими неудобствами, поэтому мы стараемся не злоупотреблять гостеприимством как страны так и народа. Поэтому мы стараемся решить свои проблемы самостоятельно.

Но в последнее время российские граждане проявляют все больший интерес к покупке недвижимости и земельных участков.

Важа Мебагишвили, председатель Национальной ассоциации недвижимости Грузии:

Спрос на недвижимость появился с тех пор, как была объявлена мобилизация. Однако приезжающие не готовы к таким тратам и не могут позволить себе покупку земли. Если в предыдущую волну миграции мы видели спрос на высокобюджетную статусную недвижимость, то сейчас спрос идет на недорогие квартиры, в которых хотят жить 5-10 человек. Но у нас нет таких предложений. После мобилизации многие ищут жилье, но мы не можем помочь.

Важа Мебагишвили говорит, что миграция включает риск сквоттинга - когда неплатежеспособный арендатор отказывается покидать арендованное жилье. Это заставляет некоторых владельцев недвижимости в Грузии дважды подумать, прежде чем предоставлять ее в аренду российским или белорусским гражданам.