Трезубец вместо серпа и молота: декоммунизация монумента "Родина-мать" в Киеве

Герб Украины сменил советскую эмблему на монументе "Родина-мать" в Киеве. Скульптура будет переименована в "Украину-мать", а демонтированный советский герб станет частью экспозиции в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Герб Украины установлен на щите монумента "Родина-мать" в Киеве.

Трезубец появился вместо герба СССР. В субботу работы пришлось прервать из-за сильного ветра и наступления темноты.

Ремонтные работы на монументе завершатся в конце августа, когда в Украине отмечаются два праздника — День государственного флага и День независимости.

Памятник будет переименован в "Украину-мать", а демонтированный советский герб станет часть экспозиции в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Демонтаж проводится в рамках проекта "Тризуб Батьківщини" министерства культуры и информационной политики Украины. По данным соцопроса, в прошлом году идею поддержали 85% украинцев. Проект реализуется за счет частных пожертвований. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.

Скульптура "Родина-мать", расположенная на правом берегу Днепра, выполнена в стиле соцреализма и была создана по проекту монументалиста Евгения Вучетича в 1981 году. Это самая высокая монументальная скульптура в Европе и одна из самых высоких в мире.

В Москве называют это решению шагом к забвению исторического прошлого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала демонтаж.

В 2015 году в Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов" и символы советской эпохи начали постепенно исчезать из общественного пространства. В рамках так называемого "закона о декоммунизации" в Украине введена уголовная ответственность за использование символики СССР и других тоталитарных режимов. Изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического и нацистского режимов, публичное исполнение гимнов СССР и других союзных советских республик наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.