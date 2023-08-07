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В первом украинском Playboy после российского вторжения - жертва покушения

Вышел в свет первый номер журнала Playboy, напечатанный в Украине после начала вторжения России, в котором фигурирует человек, выживший после предполагаемого покушения на убийство
Вышел в свет первый номер журнала Playboy, напечатанный в Украине после начала вторжения России, в котором фигурирует человек, выживший после предполагаемого покушения на убийство Авторское право Playboy Ukraine
 Euronews

В первом после начала российского вторжения выпуске журнала Playboy, вышедшем в Украине, опубликовано фото украинской модели, матери троих детей, выжившей после предполагаемого покушения, но потерявшей глаз.

Первый после российского вторжения номер журнала Playboy вышел в Украине. На обложке  - фотография звезды, выжившей после предполагаемого покушения. 

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Ирина Белоцерковец, украинская модель и телеведущая, позирует в металлическом бикини и с глазной повязкой в форме сердца. 26 февраля 2022 года она попала под обстрел в Киеве, ей пришлось перенести несколько восстановительных операций. 

Вместе со своими тремя детьми Ирина ехала домой, когда в её машину попало несколько пуль. Она потеряла глаз, а по всему телу остались шрамы от огнестрельных ранений.

Белоцерковец стала символом украинского сопротивления. Она не знает, стреляли ли в неё преднамеренно как в жену политика, помощника мэра Киева Виталия Кличко. 

Playboy Ukraine
Ирина Белоцерковец на обложке украинского PlayboyPlayboy Ukraine

В интервью журналу она вспоминает, как в берлинской больнице ей была сделана операция на левом глазу: 

"Глаза нет, везде торчат трубки, волосы сбриты после операции. Повсюду швы, шрамы, раны; я была просто чудовищем Франкенштейна. Моя челюсть была раздроблена, как ветка. Врачи в Украине сказали, что я, скорее всего, умру, но я  с этим не согласилась".

"У меня больше нет красивого лица, но все остальное тело прекрасно", - говорит модель, которая сейчас сотрудничает с "Культурными силами Украины" - объединением художников и музыкантов, которые проводят мероприятия по поднятию боевого духа военнослужащих на передовой.

Ирина Белоцерковец появилась на обложке Playboy в рамках выпуска "Women Stay Strong", который "посвящен стойкости украинских женщин, получивших ранения во время войны, но не потерявших жажду жизни и являющихся примером силы и мужества.

X-Twitter / @bukanero101
Ирина Белоцерковец стала символом украинского сопротивленияX-Twitter / @bukanero101

Это издание стало первым выпуском Playboy за последние 18 месяцев. Издатель сообщает, что средства, вырученные от продажи журнала, будут направлены на приобретение медицинского оборудования для украинской армии.

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