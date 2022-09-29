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Россия

Массовой миграции из России рады не все

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 Euronews
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Акция протеста на границе с Россией. Плакат с надписью "Российские дезертиры, вам здесь не рады"
Акция протеста на границе с Россией. Плакат с надписью "Российские дезертиры, вам здесь не рады"   -   Авторское право  Shakh Aivazov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

На грузинской границе прошла акция протеста против массового прибытия россиян.

Спустя неделю после объявления Владимиром Путиным о частичной мобилизации очереди на КПП "Верхний Ларс" только увеличиваются.

Протест был организован грузинской политической партии "Дроа" при участии украинских активистов.

Грузия оккупирована Россией, часть Украины все еще оккупирована Россией. И поэтому их здесь никак не ждут как каких-то друзей, братьев. И если они хотят что-то поменять в своей стране, если они не согласны с тем, что происходит в стране, они против войны, против мобилизации, то они эти проблемы должны решать у себя дома
Михаил Ульянин
украинский активист

На границе с Финляндией ситуация не менее напряженная. Финская погранслужба заявила, что такого наплыва россиян как в минувшие выходные не было ни в один из предыдущих уикендов в этом году.

За два дня в Финляндию через сухопутную границу въехало около 17 тысяч граждан России — выехало более 9 тысяч.

Здесь, в Ваалимаа, трафик увеличился с прошлой среды, когда в России объявили о частичной мобилизации. В настоящее время трафик увеличился на 40%
Йессе Пирттинен
сотрудник погранслужбы на КПП "Ваалимаа"

В Казахстане основную часть массово прибывающих россиян принимает приграничный город Орал. Первым делом они получают временную регистрацию, ИНН и ищут жилье.

После объявления о частичной мобилизации и из-за опасений, что вскоре они будет всеобщей за неделю границу с Казахстаном пересекли около 98 тысяч россиян.