Массовой миграции из России рады не все

Массовой миграции из России рады не всеКомментарии
На грузинской границе прошла акция протеста против массового прибытия россиян.
Спустя неделю после объявления Владимиром Путиным о частичной мобилизации очереди на КПП "Верхний Ларс" только увеличиваются.
Протест был организован грузинской политической партии "Дроа" при участии украинских активистов.
На границе с Финляндией ситуация не менее напряженная. Финская погранслужба заявила, что такого наплыва россиян как в минувшие выходные не было ни в один из предыдущих уикендов в этом году.
За два дня в Финляндию через сухопутную границу въехало около 17 тысяч граждан России — выехало более 9 тысяч.
В Казахстане основную часть массово прибывающих россиян принимает приграничный город Орал. Первым делом они получают временную регистрацию, ИНН и ищут жилье.
После объявления о частичной мобилизации и из-за опасений, что вскоре они будет всеобщей за неделю границу с Казахстаном пересекли около 98 тысяч россиян.