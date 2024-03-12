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Европе необходимо возродить свой горнодобывающий сектор. И вот почему

Экскаватор для добычи угля на крупнейшей шахте Греции в северном городе Козани в четверг, 2 июня 2022 года.
Экскаватор для добычи угля на крупнейшей шахте Греции в северном городе Козани в четверг, 2 июня 2022 года. Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Indrabati Lahiri
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Возрождение европейского горнодобывающего сектора может снизить зависимость континента от китайских редкоземельных минералов, а также уменьшить такие риски, как волатильность цен и потеря конкурентоспособности.

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Горнодобывающая промышленность Европы находится в упадке уже несколько десятилетий, что обусловлено целым рядом факторов. В начале прошлого века на Европу приходилось около 40% мировой добычи полезных ископаемых. Сейчас этот показатель снизился до 3%.

Растущее доминирование Китая в цепочке производства и поставок аккумуляторов и редкоземельных минералов является постоянной угрозой для Европы. Pначительный вклад в китайский сектор электромобилей делает континент, да и другие части мира, сильно зависимыми от Пекина в отношении этих металлов и минералов.

Полномасштабное вторжение России в Украину, вызвавшее целый ряд санкций ЕС в отношении российских нефти и газа, заставило политиков осознать, насколько ЕС зависит от Москвы в области энергетики, и принудить их искать других  поставщиков.

Европейская комиссия надеется избежать подобной ситуации с литием и другими редкоземельными минералами, которые жизненно необходимы для "зеленого" перехода. Таким образом, возрождение европейского горнодобывающего сектора сейчас стало как никогда важным.

Как сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о принятии Европейского закона о критически важном сырье во время своей речи о положении дел в Союзе в 2022 году: "Никогда еще парламент не обсуждал положение дел в нашем Союзе в условиях войны, бушующей на европейской земле".

"Литий и редкие земли скоро станут важнее, чем нефть и газ. Только спрос на редкоземы к 2030 году вырастет в пять раз", - сказала она. "Мы не должны снова попасть в зависимость, как это произошло с нефтью и газом".

Закон о критических сырьевых материалах касается 30 видов сырья, которые Европейский союз отнес к таковым из-за риска поставок и экономической значимости.

Почему горнодобывающий сектор Европы сократился за последние годы?

За последние несколько десятилетий горнодобывающая отрасль Европы сократилась в основном из-за уменьшения добычи угля, особенно когда континент начал переходить на более устойчивые источники энергии. Польша, Германия, Украина и Чехия традиционно были одними из самых крупных производителей угля в Европе.

Однако с 2012 года производство электроэнергии из угля в ЕС сократилось примерно на треть, что привело к закрытию нескольких электростанций и угольных шахт, в которых больше нет необходимости.

По данным Европейской комиссии, в 2022 году в ЕС было добыто около 55 миллионов тонн каменного угля, что на 80% меньше, чем в 1990 году.

Угольная электростанция недалеко от Лютцерата, Германия, 1 октября 2021 года.
Угольная электростанция недалеко от Лютцерата, Германия, 1 октября 2021 года.Martin Meissner/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

С развитием "зеленого" перехода все больше инвестиций ЕС также направляется на "зеленые" проекты и инфраструктуру, такие как ветряные турбины, солнечные батареи и многое другое. С другой стороны, инвестиции в ископаемое топливо, как со стороны государства, так и со стороны частных компаний, резко сократились.

Пандемия COVID-19 и война в Украине также спровоцировали обострение энергетического кризиса в Европе. Это привело к закрытию нескольких металлургических заводов, что негативно сказалось на производстве энергоемких металлов, таких как алюминий и сталь. В свою очередь, это привело к сокращению добычи бокситов и производства глинозема в Европе.

По данным Международного института алюминия, в 2023 году Европа, включая Россию, произвела около 6,50 млн тонн глинозема, что примерно на 20,92% меньше, чем в 2022 году (8,22 млн тонн).

Кроме того, в Европе наблюдается значительный бюрократизм в отношении лицензий на добычу полезных ископаемых: получение разрешения на добычу может занять более десяти лет.

Это в несколько раз дольше, чем в таких странах, как Китай, что также может оттолкнуть горнодобывающие компании от переезда в Европу или увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор континента.

Кроме того, в Европе действуют очень строгие законы об охране окружающей среды, и местные жители активно протестуют против строительства новых или расширения существующих шахт. Поскольку некоторые важнейшие месторождения металлов и полезных ископаемых находятся вблизи природоохранных или экологически уязвимых зон, правительствам приходится проявлять осторожность, когда речь заходит о новых шахтах.

Всё стало еще сложнее после того, как в последние годы Европа решила не отступать от своих целей по достижению нулевых выбросов к 2030 году: становится все труднее обосновать разрешение на строительство новых шахт или продолжение поддержки существующих.

"Особенно в свете климатического кризиса и высоких темпов утраты биоразнообразия, приоритетом не может быть принцип "больше добычи, как можно больше", - говорит Майкл Реккордт, руководитель секции по сырью в НПО PowerShift, по данным Politico.

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Как Европа может стимулировать добычу полезных ископаемых?

Закон о критическом сырье - один из наиболее важных законодательных актов, принятых в Европе за последние несколько лет в отношении внутренней добычи и производства редкоземельных минералов.

По сути, он направлен на значительное сокращение бюрократических проволочек и повышение уровня инноваций и поиска альтернативных материалов.

В основном это касается более четких и стабильных рамок для проектов по переработке и добыче, а также более быстрых и простых каналов получения разрешений. Также, вероятно, будут объявлены экономические стимулы и усилена поддержка малых и средних предприятий.

Закон устанавливает амбициозные цели по переработке отходов и стремится сократить их количество с самого начала. Тем самым он надеется снизить потребность в новых шахтах.

Ветровые турбины за солнечной электростанцией в Рапсхагене, Германия, 28 октября 2021 года.
Ветровые турбины за солнечной электростанцией в Рапсхагене, Германия, 28 октября 2021 года.Michael Sohn/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Одним из таких проектов по переработке отходов является финансируемый ЕС проект Susmagpro, который был реализован в прошлом году и был направлен на переработку редкоземельных магнитов, используемых в основном в ветряных турбинах, электронике и автомобильных электродвигателях.

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Европейская комиссия заявила, что цель проекта - "разработать цепочку поставок для переработки редкоземельных магнитов в ЕС и продемонстрировать эти новые материалы в экспериментальном масштабе в различных секторах применения". ЕС импортирует гораздо больше неодим-железо-борных магнитов, чем производит".

Кроме того, континент будет стремиться к установлению стратегических партнерских отношений с третьими странами. Это может не только привести к значительным иностранным инвестициям в горнодобывающий сектор Европы, но и расширить обмен знаниями и привлечь талантливую и квалифицированную иностранную рабочую силу.

"Этот закон представляет собой план промышленной политики для обеспечения надежных и устойчивых поставок сырья в Европу", - говорит о законе евродепутат от партии "Обновляя Европу" Никола Бир.

"Благодаря целенаправленным экономическим стимулам мы создаем определенность в планировании проектов для частных инвесторов - через единые контактные центры для компаний и быстрые и простые процедуры получения разрешений с четкими сроками для национальных органов, - сказала она, - Это будет способствовать росту добычи, переработки и повторного использования в Европе".

Также, вероятно, будет принята более устойчивая политика в области добычи полезных ископаемых, особенно в связи с протестами в таких странах, как Сербия, Испания, Швеция и Германия.

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Что касается влияния горнодобывающих проектов на окружающую среду, Джулия Клингер, ассистент профессора географии в Университете Делавэра, как сообщает Politico, сказала: "Я думаю, что мы должны гораздо более четко смотреть на долгосрочные последствия".

"Если мы не позаботимся об этом с самого начала, то идея превращения Европы в климатически нейтральный континент за счет обеспечения ее собственными важнейшими сырьевыми ресурсами будет обречена с самого начала", - сказала она.

Однако, чтобы достичь своих климатических целей и уменьшить зависимость от других стран, таких как Китай, Европе, возможно, придется активизировать добычу полезных ископаемых, чтобы задействовать собственные запасы редкоземельных металлов.

Опасности, связанные с зависимостью от поставок металлов и минералов из-за рубежа

В 1987 году тогдашний китайский лидер Дэн Сяопин сказал: "У Ближнего Востока есть нефть, у Китая - редкоземельные металлы".

Это высказывание оказалось весьма актуальным: в настоящее время Китай является мировым лидером по добыче редкоземельных минералов, на его долю приходится около 60% мирового производства.

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"На данный момент, если бы мы производили редкоземельные металлы в ЕС, они должны были бы проходить через Китай (или, по крайней мере, Азию) для преобразования в магнит", - сказал Стефан Бург, директор Французской геологической службы, по данным Investigate Europe.

"В ЕС нет ни одного завода по переработке оксида редкоземельных элементов в редкоземельные металлы, что является очень важным шагом, даже если такие проекты находятся в стадии разработки", - сказал он. "Если я сегодня высыплю 10 000 тонн оксида неодима в вашем саду, вы не будете знать, что с ним делать".

В результате усиления зависимости Европы от Китая в области важнейших минералов континент подвергается значительным рискам, таким как волатильность цен, блокирование поставок, а также потеря конкурентоспособности.

Комплекс угольных шахт Хунлюлин недалеко от города Шэньму в провинции Шэньси на северо-западе Китая, 25 апреля 2023 года.
Комплекс угольных шахт Хунлюлин недалеко от города Шэньму в провинции Шэньси на северо-западе Китая, 25 апреля 2023 года.Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Кроме того, Китай может использовать свое доминирующее положение в цепочке поставок редкоземельных минералов в качестве инструмента геополитических переговоров или ответных мер. Примером тому может служить 2010 год, когда Китай запретил экспорт редкоземельных минералов в Японию на два месяца из-за разногласий в области рыболовства.

В последние несколько месяцев напряженность в отношениях между ЕС и Китаем также постепенно нарастает по целому ряду причин. Среди них - постоянная поддержка Китаем России в войне против Украины, а также его агрессия в отношении Тайваня.

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Кроме того, расследования ЕС в отношении китайских электромобилей, импортируемых на континент, а также опасения по поводу прозрачности данных и доступа к рынку, скорее всего, ухудшат ситуацию.

Если так случится, Европе может быть сложнее получить доступ к редкоземельным минералам из Китая. Поэтому сейчас, возможно, самое подходящее время для наращивания внутренних поставок.

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