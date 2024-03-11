В Мадриде почтили память погибших от взрывов в поездах, во Франции поминали учителя Доминика Бернара, убитого радикализованным бывшим учеником

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Спустя 20 лет после терактов в Мадриде, когда нескольких взрывов в поездах на станции Аточа унесли более 190 жизней, в Европейский день памяти жертв терроризма, учреждённый в связи с этим варварским актом, вспомнили о погибших и выразили солидарность с пострадавшими.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон призвала в Мадриде к действиям по борьбе с терроризмом:

"Сегодня давайте вспомним словами, а завтра давайте вспомним делами, предприняв действия по поддержке жертв и борьбе с терроризмом. Спасибо".

Во Франции в Европейский день памяти жертв терроризма поминали Доминика Бернара, учителя средней школы, убитого радикализованным бывшим учеником. Нападение произошло 13 октября 2023 года в Аррасе на севере Франции.

"Террористы нападают на нас, наносят удары, но мы никогда не уступим. Мы ничего им не уступим. Мы ничего не уступим их фанатизму, потому что единство победит его. Мы всегда будем бороться за победу прогресса", - сказал на памятной церемонии премьер-министр Франции Даниэль Атталь.

Европейский день памяти жертв терроризма призван отдать дань уважения погибшим и их семьям, а также повысить осведомленность гражданского общества о борьбе с радикализмом и терроризмом.