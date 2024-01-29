Что будет с рынком СПГ в 2024 году?

By Osama Rizvi, economist

В последние годы в мировом энергобалансе увеличивается доля СПГ - природного газа, охлаждённого до жидкого состояния для удобства транспортировки и безопасности хранения. Но столь ли радужны его перспективы в условиях геополитической напряжённости?

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Большинство экспертов прогнозируют волатильный год для рынка СПГ. Причина: рост напряжённости в мире в связи с военными конфликтами в ряде регионов. И даже если ситуация стабилизируется, "медвежий" тренд (со снижением ставок) на рынке этого сырья сохранится, о чём свидетельствует тот факт, что цены на газ в Европе начали падать.

Спрос и предложение на 2024 год

Благодаря беспрецедентным по объёмам инвестициям в СПГ, потребители могут вздохнуть с облегчением: цены будут оставаться низкими из-за увеличения предложения. По словам Нила Бевериджа, управляющего директора Sanford C. Bernstein & Co, в ближайшие три года к поставкам добавится около 140 миллионов метрических тонн (что составляет 30% нынешнего мирового рынка СПГ). Кроме того, в текущем году ожидается запуск нескольких крупных проектов в Северной Америке и Катаре.

Также, по данным Bloomberg NEF, к 2030 году возрастут и производственные мощности - на 300 миллионов тонн, что на 70% больше сегодняшних.

"Это начало третьей большой волны на рынке СПГ", - сказала Анн-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Школы международных отношений и общественных связей Колумбийского университета.

Одна из крупнейших в мире банковская корпорация Morgan Stanley даже прогнозирует перенасыщение рынка с профицитом в 4 миллиона метрических тонн.

Что касается спроса на сжиженный природный газ, то тут лидерство прочат странам Азии. Это неудивительно, особенно если учесть тот факт, что вклад азиатских стран в глобальный экономический рост в 2024 году составит более 40%, по данным Economist Intelligence Unit.

По мнению аналитиков, несмотря на экономические трудности, Европе не стоит опасаться дисбаланса.

Перспективы европейской экономики по-прежнему сопряжены с препятствиями в виде более высоких процентных ставок, устойчивой инфляции и политических проблем. Свои коррективы может внести погода. Хотя пока что - этой зимой - заморозки на континенте носят лишь эпизодический характер.

Замедление темпов промышленного роста в еврозоне продолжит понижать спрос, а довольно большие объёмы запасов сырья помогут в случае неожиданного скачка потребления. Это означает, что потребители будут получать довольно противоречивые сигналы, поскольку экономические показатели продолжают снижаться. Тем не менее, говоря о ценах на энергоносители, аналитики обещают передышку. Хотя есть оговорка: любая эскалация геополитической напряжённости может привести к резкому росту стоимости нефти и газа.

"Ценовая передышка"

Авторы отчёта Medium Term Market Report спрогнозировали 1,6%-й ежегодный рост спроса на газ в период с 2022 по 2026 гг. Это ниже среднего показателя предыдущей пятилетки - 2,5% в год с 2017-го по 2021-й.

По различным оценкам, спрос на газ в Азии, Северной Америке и Европе достиг своего пика примерно в 2021 году, а дальше пошёл на снижение. По прогнозам, ежегодно он будет сокращаться на 1% вплоть до 2026 года. Касательно Европы, это снижение можно объяснить реализацией плана REPowerEU, благодаря которому там значительно выросло использование возобновляемых источников энергии.

Таким образом, с точки зрения прогнозов ценовых, время "быков" (с тенденцией к повышению курса), по всей вероятности, в 2024 году не наступит. Помимо упомянутых выше структурных тенденций, глобальная экономическая ситуация не очень благоприятствует оптимистичному сценарию на рынке СПГ.

По информации Morgan Stanley, прогноз цен на 2024 год уже снижен до 10,10 евро за млн британских тепловых единиц (11 долларов США за млн БТЕ) с 12,85 евро за млн БТЕ (14 долларов США за млн БТЕ). Что касается спотовых цен, по оценкам банка, они составляют в среднем 10,37 млн БТЕ ($11,3 млн БТЕ) против 12,94 евро/ММБТЕ ($14,1/ММБТЕ).

Мировой энергетический рынок в целом и газовый рынок пережил серьёзные потрясения с началом войны между Россией и Украиной. Зависимой от российского газа Европе пришлось диверсифицировать поставщиков и структуры энергоснабжения. Но пока ситуация на геополитических фронтах полностью не стабилизировалась, всегда есть риск деэскалации, а значит, резкие скачки цен на сжиженный природный газ вполне вероятны.

Эксперты отрасли сходятся во мнении: Европе нужно быть наготове и держать свои хранилища укомплектованными сырьём, и дальше пополняя их в соответствии с графиком.