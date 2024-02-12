Добыча энергии из возобновляемых источников в Евросоюзе страдает от соперничества со стороны Китая. Пекин щедро субсидирует производство солнечных батарей, а в ЕС оно действует в условиях свободного рынка

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Европейские производители солнечных панелей заявили, что эта отрасль переживает экзистенциальный кризис. По их словам, изготовление устройств для добычи энергии от светила может прекратиться в течение нескольких месяцев. Фотоэлектрические компании обратились к Европейской комиссии с просьбой принять чрезвычайные меры, например, выкупить у них накопленные запасы оборудования и компенентов для обеспечения их ликвидностью.

Представитель компаний сказал, что европейский рынок наводнили более дешевые китайские солнечные панели, производство которые в значительной степени субсидируются Пекином.

Глава Европейского совета по производству солнечной энергии Йохан Линдал:

Китай субсидирует свою промышленность уже более десяти лет. 15 лет назад он приняли принципиальное решение рассматривать фотоэлектрические системы как стратегическую технологию. КНР сделала это и в других областях, таких как электромобили, аккумуляторы и т. д.

Фактическая монополизация Китаем рынка солнечных батарей заставила несколько европейских компаний принять решение о переезде за пределы континента. Так швейцарская Meyer Burger, которая была крупнейшим производителем в Германии, объявила о переносе своих мощностей в США. Другие производители, например, Solar Watts, уволили часть своих сотрудников.

Коррепондент Euronews Аида Санчес Алонсо передаёт:

Чтобы бороться с жёсткой китайской конкуренцией и избежать банкротства, таким заводам, как Solarge здесь, в Нидерландах, пришлось приспосабливаться и внедрять инновации. Например, создан тип солнечных панелей намного легче обычных. Они могут быть установлены на крышах, которые не выдерживают веса традиционных панелей.

Самые передовые предприятия борются за выживание в кризисных обстоятельствах.

Технический директор и соучредитель Solarge Жерар де Лиде:

Если это продлится один или два года, многие компании, в том числе наша, почувствуют эффект. Мы и так вынуждены снижать цены, становиться менее конкурентоспособными и менее прибыльными.

Соперничество со стороны КНР не только ставит под угрозу компании, но и препятствует промышленной самостоятельности ЕС. Солнечная панель, произведенная в Китае, стоят примерно на 50% дешевле, чем её европейский аналог. При этом производители из Евросоюза занимают лишь 3% его рынка.

Брюссель завершает оформление двух правил, которые в среднесрочной перспективе могут облегчить борьбу за выживание европейских производителей.

Первое требует, чтобы 40% чистых технологий, применяемых в ЕС, в нём же и разрабатывались. А второе правило запретит продажу в ЕС продукции, произведенной с использованием принудительного труда, который применяется в некоторых регионах Китая.

Но пока Еврокомиссия не объявляет о вводе таких чрезвычайных мер, а лишь следит за развитием ситуации.

Директор по политике SolarPower Europe Дрис Акке:

Важно, чтобы рынок солнечной энергии в Европе продолжал расти. Мы ещё не достигли уровня, необходимого для достижения целей на 2030 год. Нельзя допустить того, чтобы новая стратегия промышленного производства негативно сказалась на развитии европейских рынков солнечной энергии.

Оборудование для получения солнечной энергия является одной из самых дешевых, чистых и простых в установке, поэтому развитие его производства может сыграть решающую роль в достижении климатических целей. К 2030 году 42,5% всей энергии ЕС нужно будет получать из возобновляемых источников.

Правда, ситуация осложняется тем, что Евросоюз расположен не в самом солнечном месте на планете.