Партия Макрона положила непопулярную реформу под сукно

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь решил приостановить предложенный ранее пересмотр системы пособий по безработице после первого тура парламентских выборов. Почему?

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Как поспешили заметить журналисты, это сделано, чтобы "не раздражать" население непопулярными мерами в канун второго этапа голосования. Напомним, что в минувшее воскресенье ультраправая коалиция во главе с "Национальным объединением" (RN) набрала 33% голосов, обогнав левый альянс "Новый народный фронт" с 28 %. Президентский блок "Вместе за республику" стал третьим, набрав чуть менее 21 % голосов.

Предполагалось, что указ о пересмотре пособий увидит свет 1 июля, однако его публикацию отложили.

Вернуть безработных в строй?

Ранее в правительстве сообщили, что корректировка выплат планируется в рамках пакета экономических реформ президента Макрона. Речь идет, в числе прочего, о сокращении максимального периода выплаты пособий с 18 до 15 месяцев и увеличении требуемого для их получения трудового стажа. По словам Атталя, "эти меры не являются средством экономии; они нацелены на привлечение большего числа французов на рынок труда". Левая оппозиция уже назвала преобразования "жестокими", пообещав сделать все для их блокирования. Лидер крайне правых в RN Жордан Барделла также подверг реформу критике. "Мне надоело, что у нас систематически требуют усилий от одних и тех же людей", - заявил он.

"Мне надоело, что у нас систематически требуют усилий от одних и тех же людей". Жордан Барделла, RN.

Кандидаты от "Республиканцев" разошлись во мнениях по этому вопросу, в то время как профсоюзы решительно выступают против реформы.

А надо ли менять принципы?

Некоторые эксперты, однако, подчеркивают необходимость увеличить число занятых во Франции для стимулирования роста - идеи, лежащей в основе экономической политики Макрона. К тому же ранее МВФ предупредил Францию о высокой долговой нагрузке, призвав власти к более активным действиям по сокращению бюджетного дефицита. Который в 2023 году составил 5,5%, превысив поставленную государством задачу удержаться в рамках 4,9%.

"Если Франция хочет полной занятости, реиндустриализации, если планирует остаться ведущей экономической державой, то мы должны двигаться к полной занятости и продолжать реформу пособий по безработице, - заявил министр финансов Брюно Ле Мэр в интервью France Inter в понедельник. - Я не собираюсь менять свои принципы в течение 24 часов лишь потому, что стремлюсь кого-то убедить".