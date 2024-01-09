Вместо недр - небо: в Польше в угольном регионе растет авиакластер мирового значения

В польской Силезии развивается кластер аэрокосмического профиля. Входящие в него малые и средние компании рассказывают, в чем преимущества такого ведения бизнеса и почему так важно чувство локтя.

Компания KP Labs, занимающаяся космическими технологиями, только что запустила свой первый спутник - одну из многих новинок, разработанных в авиационном кластере в Силезии, на юго-западе Польши. Он развился из местного производства планеров и сегодня стал общей платформой для 120 аэрокосмических компаний и лабораторий.

Быстрое реагирование со спутника

Наноспутник Intuition 1 и блок бортовой обработки данных Leopard от KP Labs улетели в космос на корабле Falcon 9 компании SpaceX в прошлом году. "Гиперспектральный датчик получает изображения, которые затем отправляются на Leopard. Он выполняет различные операции, следует алгоритмам, - рассказывает Елена Милевич, менеджер по продукции KP Labs. - Ну а затем мы передаем эту информацию со спутника на наземную станцию".

Бортовая обработка данных позволяет сократить временной разрыв между обнаружением проблемы и вмешательством. Это особенно важно при управлении кризисными ситуациями, например, для картографирования пожаров или наводнений, а также бесценно для агросектора. "Обычно на снимках поле зеленое или желтое, - показывает и рассказывает Гжегож Лада, менеджер по операциям KP Labs, - но иногда с посевами что-то не так, например, они заболевают, но глазом этого не видно, так как цвет не меняется. Гиперспектральная съемка сложнее, с ней вы можете увидеть 10 различных оттенков зеленого. Она помогает распознать проблему до того. как она бросится в глаза". Лада напоминает, что проект по картографированию почв осуществляется в сотрудничестве с ЕSA - Европейским космическим агентством.

Кластерная поддержка

KP Labs стала частью кластера с момента его основания в 2016 году. В то время в компании работало всего три человека, сегодня же она намного больше, участие в кластере придало фирме международное измерение. "Одна из крупнейших конференций, на которой мы побывали - Space Tech Expo в США, - приводит пример Милевич. - Это было важно, она стала нашей первой конференцией. Так вот, мы смогли поехать туда благодаря нашему сотрудничеству с кластером".

Добыча угля играла ключевую роль в Силезии. Но с 1990-х годов отрасль в упадке. Инвестиции из ЕС и из-за рубежа, а также наличие квалифицированных местных кадров позволили создать здесь перспективный кластер, финансируемый правительством. "Каждый год мы можем организовать 70, 75, 80 коммерческих миссий по всему миру для наших членов, - говорит Кшиштоф Крыстовски, председатель кластера. - Это впечатляюще много. Мы тратим около 2 миллионов евро в год на поддержку членов - так, чтобы и могли продвигать свои продажи за рубежом".

В Европе насчитывается около сотни кластеров. Silicon Saxony в Германии - мировой лидер в производстве микроэлектроники, а Mine The Gap работает в секторе критически важного сырья. Все они способствуют повышению конкурентоспособности, устойчивости и инновациям на региональном уровне.

Кластеры действительно опираются на географический принцип, объединяя не только компании, но и НИИ, университеты, поставщиков товаров и услуг и так далее. Они увеличивают региональный ВВП и снижают безработицу. Около 70 процентов участников европейских кластеров - малые и средние предприятия. Им крайне важна поддержка партнеров. "Коронавирус на некоторое время просто уничтожил авиацию, - говорит Анджей Папиорек, управляющий директор входящий в польский кластер группы. - И в тот момент участие в кластере стало для нас особенно плодотворным, дало возможность получить оборудование, которое в свою очередь стало ключом к разработке новинок".

Сегодня компания Папиорека специализируется на производстве компонентов для беспилотников. "В настоящее время это 80 процентов нашего бизнеса, - уточняет директор. - Мы производим модели для военных нужд, а также компоненты для дронов. Честно говоря, не могу представить, что стало бы с нами, не будь мы в кластере. Для меня это фундаментальное условие".