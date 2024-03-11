By Euronews

Значительная часть роста импорта оружия европейскими странами в период с 2019 по 2023 годы обусловлена массовыми поставками оружия в Украину в 2022 и 2023 годах, говорится в недавнем исследовании.

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Европейские страны почти удвоили импорт оружия в период с 2014-2018 по 2019-2023 годы, увеличив закупки на 94% за указанный период, говорится в новом исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В значительной степени этот рост был обусловлен поставками оружия Украине, которая все еще борется с российским вторжением и которая в период с 2022 по 2023 годs получила 23% от общего объема импорта оружия в регионе в 2019-2023 годах.

Две европейские страны - Франция и Италия - также значительно активизировали свой экспорт в тот же период, найдя желающих купить оружие в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Возможно, удивительно, что с учетом текущей ситуации в Европе и остальном мире, с конфликтами в Украине и секторе Газа, глобальный объем международных поставок оружия немного снизился, на 3,3%, в период с 2014-2018 по 2019-2023 годы.

У кого Европа покупает оружие?

Крупнейшим импортером в Европе, безусловно, является Украина, на которую приходится 23% всего европейского импорта в период 2019-2023 годов. Следующими крупнейшими импортерами стали Великобритания (11% от всего европейского импорта) и Нидерланды (9,0%).

Большая часть - 55% - импорта оружия европейскими странами в 2019-2023 годах приходится на США, экспорт которых в Европу вырос на 35% по сравнению с предыдущим анализируемым периодом - 2014-2018 годами. Другие крупные партии оружия, импортируемые в Европу в 2019-2023 годах, поступили из Азии, Океании и Ближнего Востока.

"Решения европейских стран НАТО об импорте из США определяются многими факторами, включая цель поддержания трансатлантических отношений наряду с более техническими, военными и затратными вопросами", - пояснил в пресс-релизе директор SIPRI Дэн Смит. "Если в ближайшие годы трансатлантические отношения изменятся, политика европейских государств в области закупок вооружений также может претерпеть изменения".

Следующими после США крупнейшими поставщиками стали Германия (6,4%) и Франция (4,6%).

Рост экспорта оружия из Франции

В настоящее время США и Франция доминируют в мировом экспорте вооружений: Вашингтон увеличил свой экспорт на 17% в период с 2014-2018 по 2019-2023 годы, а Париж - на 47% за тот же период.

Только на США приходится 42% от общего объема мирового экспорта оружия, и в период с 2019 по 2023 годы они поставят оружие 107 государствам, что больше, чем у любого другого крупного экспортера. Рост французского экспорта оружия, напротив, был обусловлен в основном поставками боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

Впервые Франция опередила Россию в списке крупнейших экспортеров оружия в мире, заняв второе место, отодвинув Россию на третье. Это объясняется тем, что в то время как экспорт Франции вырос, экспорт России за тот же период сократился вдвое (-53%). Если в 2019 году Россия экспортировала оружие в 31 государство, то в 2023 году их число сократилось до 12.

Наибольшая доля французского экспорта оружия (42%) пришлась на страны Азии и Океании, еще 34% - на страны Ближнего Востока.

Крупнейшим получателем французского экспорта оружия была Индия, на которую пришлось почти 30% всего экспорта. В 2019-2023 годах эта страна занимала первое место в мире по импорту оружия, хотя ее основным поставщиком остается Россия, на долю которой приходится 36% всего импорта.

"Франция использует возможность высокого мирового спроса, чтобы поднять свою оружейную промышленность за счет экспорта", - говорит Катарина Джокич, исследователь SIPRI. "Франция особенно успешно продает свои боевые самолеты за пределы Европы".

Глобальные доли экспорта основных видов вооружений 10 крупнейшими экспортерами, 2019-2023 годы

За последние три года экспорт оружия вырос и в других странах, в том числе в одной из европейских. В Италии экспорт оружия вырос на 86%, а в Южной Корее - на 12%.

В Китае экспорт оружия сократился на 5,3%, в Германии и Великобритании - на 14%, в Испании - на 2,2%, а в Израиле - на 25%.

Кому Европа продает оружие?

Вместе с США на Западную Европу пришлось 72% всего экспорта вооружений в 2019-2023 годах, в то время как только на Европу пришлось около трети мирового экспорта оружия, включая большие объемы, уходящие за пределы региона.

Пять европейских стран, не считая России, вошли в десятку крупнейших экспортеров в мире, в том числе Франция (2 место), Германия (5 место), Италия (6 место), Великобритания (7 место) и Испания (8 место). Нидерланды заняли 12-е место, за ними следуют Швеция (13-е), Польша (14-е), Швейцария (17-е), Украина (18-е), Норвегия (19-е), Бельгия (22-е) и Беларусь (23-е).

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Около 30% международных поставок оружия в 2019-2023 годах пришлось на Ближний Восток, причем в тройку крупнейших покупателей в этом регионе входят Саудовская Аравия, Катар и Египет. Большая часть импорта оружия ближневосточными государствами была поставлена США (52%), за ними следуют Франция (12%), Италия (10%) и Германия (7,1%).

Глобальные доли импорта основных видов вооружений 10 крупнейшими импортерами, 2019-2023 годы

Крупнейшими импортерами в 2019-2023 годах стали Индия, Саудовская Аравия и Катар, за ними следует Украина, которая в период с 2022 по 2023 годы получила крупные поставки оружия из более чем 30 стран.

На долю США и Германии пришлось соответственно 69% и 30% импорта оружия Израилем, который в настоящее время ведет войну против ХАМАС в секторе Газа, в результате которой погибло более 30 000 человек, большинство из которых - мирные жители.