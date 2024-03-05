Что мешает Европе достичь своих целей в области чистого водорода?

По прогнозам, в будущем "зелёный" водород станет одним из основных возобновляемых источников энергии. Но чтобы добиться прогресса в декарбонизации экономики с опорой на водород, ЕС предстоит значительно увеличить его производство и ускорить выдачу лицензий.

На солнечной станции в Пуэртояно, на юге Испании, транснациональная компания Iberdrola использует экологически чистую электроэнергию для производства "зелёного" водорода. Продукцию поставляют другой компании – Fertiberia – для производства аммиачных удобрений с нулевым уровнем выбросов.

Чистый водород – важная часть решения такой задачи, как декарбонизация тяжёлой промышленности в Европе. Водород – универсальный энергоноситель. Он имеет высокую плотность энергии на единицу массы. Если удастся наладить чистое и дешёвое производство водорода, он может стать панацеей для "очистки" самых "грязных" отраслей экономики.

ЕС намерен к 2030 году производить 10 миллионов тонн возобновляемого водорода и импортировать столько же в рамках цели "чистый ноль". На деле в 2022 году производство возобновляемого водорода в Европе составило всего 20 000 тонн, и наращивание объёмов связано с определёнными трудностями.

"Нам нужно ещё усовершенствовать технологию, чтобы её можно было внедрить в массовом порядке, необходимо чёткое регулирование и чёткий процесс получения разрешений, а также доступ к электросети", – поясняет Карлос Фунес Гуэрра из отдела разработки экологически чистого водорода Iberdrola.

"Зелёный" водород вырабатывается на основе возобновляемой электроэнергии. Она используется для расщепления воды на кислород и водород путём электролиза.

Еврокомиссия создала нормативную базу по экологически чистому водороду и инвестирует в него значительные средства – более 22 миллиардов.

"Главный вопрос, который стоит перед отраслью, – это финансирование, – говорит Бландин Мальво, советник по вопросам регулирования ЕС компании Iberdrola. – Есть Инновационный фонд, есть крупный банк водорода, который провёл первый аукцион несколько недель назад. На нём удалось привлечь 800 миллионов евро. По нашим оценкам, этого хватит, чтобы покрыть проекты по возобновляемому водороду на примерно 600 МВт. Но для достижения целей, которые установил ЕС, нужно гораздо больше средств".

К секторам, в которых тяжело добиться снижения выбросов СО2 относят транспорт, удобрения и металлургию. На долю только сталелитейной промышленности приходится около 7% глобальных выбросов углекислого газа.

Шведский консорциум по производству стали без использования ископаемого топлива Hybrit запустил выпуск стали с применением зелёного водорода для удаления кислорода из железной руды, заменив традиционную доменную печь, работающую на угле.

Euronews поговорил с Сюзанной Эрикссон Ростмарк из шведской горнодобывающей компании LKAB, входящей в Hybrit.

"Если у нас есть возобновляемая энергия, то водород производится с помощью воды и возобновляемого электричества. Так что выпускать продукцию возможно без выбросов углекислого газа, а это как раз то, чего мы хотим добиться в процессе производства стали", – отмечает она.

Но на этом пути, конечно, не обошлось без препятствий.

По словам Эрикссон Ростмарк, одна из проблем, с которой столкнулась компания –это процесс получения лицензий. "Он идёт довольно медленно, – сетует она, – мы готовы начать строительство уже сейчас, но ждём разрешений".

В настоящее время "зелёный" водород дороже "серого" или "коричневого", которые производится из ископаемого топлива, но промышленность надеется, что разрыв сократится, поскольку цены на возобновляемые источники энергии продолжают падать.

"В ближайшей и среднесрочной перспективе мы видим, что цены будут примерно на 20% выше, чем на "коричневую" сталь. В пересчёте на один автомобиль, переплата составит менее 200 евро", – подытожила Эрикссон Ростмарк.

В Брюсселе надеются, что внимание ЕС к экосистеме чистого водорода поможет решить проблему декарбонизации тяжёлой промышленности.