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У немцев падает доверие к экономике. Сезонное недовольство или тревожный симптом?

Мужчина с сумкой для покупок переходит улицу в Берлине, Германия
Мужчина с сумкой для покупок переходит улицу в Берлине, Германия Авторское право Michael Sohn/AP2011
Авторское право Michael Sohn/AP2011
By Piero Cingari
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Индекс экономических настроений Германии (ZEW), определяющий настроения институциональных инвесторов и аналитиков, в июле неожиданно упал. И это после 8 месяцев роста!

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Индекс экономических настроений Германии (ZEW), отражающий ожидания финансовых экспертов и инвесторов, в июле упал, что стало первым снижением после месяцев роста. ZEW, главный индикатор условий для бизнеса, снизился с 47,5 до 41,8 пункта, что ниже ожидаемых 42,5. В чем дело?

"Экономические перспективы ухудшаются. Впервые за год экономические ожидания в Германии падают", - констатирует президент ZEW Ахим Вамбах. Он указал на несколько факторов, включая более резкое, чем ожидалось, падение немецкого экспорта в мае, политическую неопределенность во Франции и отсутствие ясности в отношении будущей политики ЕЦБ.

На секторальном уровне настроение заметно улучшилось в розничной торговле, потребительских товарах и строительстве. За исключением незначительного подъема доверия в телекоммуникационном секторе, в остальных отраслях зафиксировано снижение.

Спад настроя наиболее заметен в банковском секторе, что, вероятно, связано с возросшими политическими рисками во Франции и ожиданием снижения процентных ставок.

По данным обзора за июль, обнародованного ЕЦБ во вторник, банки еврозоны сообщили о дальнейшем незначительном ужесточении стандартов кредитования, причем в большей степени оно коснулось коммерческой недвижимости.

Спрос на кредиты для предприятий, таким образом, продолжает снижаться, в то время как в среде домохозяйств, напротив, отмечен рост - впервые с 2022 года. Ожидается, что в четверг ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений, однако финансовые рынки учитывают возможность снижения позднее, на сентябрьском заседании.

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