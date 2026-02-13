Видео. Япония: фестиваль Акиба собирает толпы несмотря на зимний холод

Праздник начался с неспешного шествия в гору. Участники в костюмах самураев и пожарных в старинной форме шли под звуки барабанов и флейт, а через толпу покачивался золотой переносной храм.

У местного святилища двое мужчин подбрасывали высоко в воздух семиметровый украшенный шест и с неизменной точностью ловили его обратно. Каждый бросок сопровождался аплодисментами зрителей, закутанных в пальто и шарфы.

Появившийся из вековых верований в защиту от огня фестиваль Акиба изначально был религиозным собранием вокруг святилища Акиба Дзиндзя. Существуя уже более 200 лет, он превратился в один из главных фестивалей Коти, но сохранил свою первоначальную цель: молитву о стойкости в регионе, веками живущем под угрозой природных стихий.