Двое мужчин бросают 7-метровый шест
No Comment

Видео. Япония: фестиваль Акиба собирает толпы несмотря на зимний холод

Последние обновления:

Фестиваль Акиба в японском посёлке Ниёдогава славится парадами самураев и огненными обрядами, сохраняя 200-летнюю молитву о защите от бедствий.

Праздник начался с неспешного шествия в гору. Участники в костюмах самураев и пожарных в старинной форме шли под звуки барабанов и флейт, а через толпу покачивался золотой переносной храм.

У местного святилища двое мужчин подбрасывали высоко в воздух семиметровый украшенный шест и с неизменной точностью ловили его обратно. Каждый бросок сопровождался аплодисментами зрителей, закутанных в пальто и шарфы.

Появившийся из вековых верований в защиту от огня фестиваль Акиба изначально был религиозным собранием вокруг святилища Акиба Дзиндзя. Существуя уже более 200 лет, он превратился в один из главных фестивалей Коти, но сохранил свою первоначальную цель: молитву о стойкости в регионе, веками живущем под угрозой природных стихий.

