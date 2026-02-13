Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Люди играют в снегу в Йокогаме, недалеко от Токио, в воскресенье, 8 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. Скульптуры из снега и льда привлекают туристов на зимний фестиваль в Японии

Последние обновления:

В Саппоро собрались многочисленные гости: завершился ежегодный снежный фестиваль, длившийся восемь дней и украсивший город ледяными и снежными скульптурами.

Ежегодный снежный фестиваль в Саппоро завершился после восьми дней работы, привлек многочисленных посетителей, пришедших увидеть более 200 снежных и ледяных скульптур, размещенных на трех площадках по всему городу.

На фестивале, проходившем в префектуре Хоккайдо, были представлены крупномасштабные композиции, в том числе с изображением популярных персонажей и спортсменов.

В последний день перед началом демонтажа посетители фотографировали и рассматривали скульптуры.

Фестиваль открылся 4 февраля и является одним из самых известных зимних мероприятий региона.

Рекордные снегопады на севере Японии за последние несколько недель парализовали движение на дорогах и, как считают власти, стали причиной десятков смертей по всей стране.

