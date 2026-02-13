Видео. Скульптуры из снега и льда привлекают туристов на зимний фестиваль в Японии

Ежегодный снежный фестиваль в Саппоро завершился после восьми дней работы, привлек многочисленных посетителей, пришедших увидеть более 200 снежных и ледяных скульптур, размещенных на трех площадках по всему городу.

На фестивале, проходившем в префектуре Хоккайдо, были представлены крупномасштабные композиции, в том числе с изображением популярных персонажей и спортсменов.

В последний день перед началом демонтажа посетители фотографировали и рассматривали скульптуры.

Фестиваль открылся 4 февраля и является одним из самых известных зимних мероприятий региона.

Рекордные снегопады на севере Японии за последние несколько недель парализовали движение на дорогах и, как считают власти, стали причиной десятков смертей по всей стране.