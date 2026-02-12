Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Китайский артист разбрасывает расплавленное железо во время празднования Лунного Нового года в Пекине, Китай, 11 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. В Пекине устроили фейерверк из расплавленного железа накануне Лунного Нового года

Последние обновления:

В Пекине жители наблюдали традиционное представление с огненными фейерверками из расплавленного железа в рамках подготовки к празднованию Лунного Нового года.

Жители Пекина собрались в лесопарке Люсинь в районе Тунчжоу, чтобы посмотреть фейерверк из расплавленного железа в преддверии наступающего по лунному календарю Года Лошади.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Это шоу стало частью новогодних торжеств по всей столице.

Год Лошади является седьмым знаком в 12-летнем цикле китайского зодиака и ассоциируется с энергией, интеллектом и независимостью.

По словам организаторов, традиция использования расплавленного железа уходит корнями в историю северного Китая на несколько столетий; нынешнее представление сочетает народное ремесло с праздничной атмосферой современного Пекина.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА