Видео. В Пекине устроили фейерверк из расплавленного железа накануне Лунного Нового года

Жители Пекина собрались в лесопарке Люсинь в районе Тунчжоу, чтобы посмотреть фейерверк из расплавленного железа в преддверии наступающего по лунному календарю Года Лошади.

Это шоу стало частью новогодних торжеств по всей столице.

Год Лошади является седьмым знаком в 12-летнем цикле китайского зодиака и ассоциируется с энергией, интеллектом и независимостью.

По словам организаторов, традиция использования расплавленного железа уходит корнями в историю северного Китая на несколько столетий; нынешнее представление сочетает народное ремесло с праздничной атмосферой современного Пекина.