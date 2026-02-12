Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
АРХИВ: Мальчик стоит на затопленной улице во время сильного наводнения на западе Франции из‑за шторма «Иво», четверг, 30 января 2025 года
No Comment

Видео. Шторм «Нильс» обрушился на атлантическое побережье Франции, повредив лодки и деревья

Последние обновления:

Шторм «Нильс» наносит серьёзный ущерб в районе бассейна Аркашон (Жиронда), срывая паруса с лодок в порту и вырывая сосны с корнем на набережной.

Шторм «Нильс» прошёл по атлантическому побережью Франции, нанеся ущерб в районе Аркашонского бассейна и вокруг него.

В порту Аркашона порывистый ветер срывал паруса и тенты с пришвартованных судов, пока владельцы осматривали свои лодки и укрепляли швартовы.

В соседней коммуне Ла-Тест-де-Бюш несколько сосен были вырваны с корнем, некоторые упали рядом с припаркованными автомобилями и прибрежной зоной.

Представители лесного хозяйства предупредили, что ослабленные деревья могут оставаться неустойчивыми и после стихания шторма.

Местные власти продолжают следить за обстановкой, поскольку в регионе сохраняется сильный ветер.

