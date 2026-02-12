Видео. Шторм «Нильс» обрушился на атлантическое побережье Франции, повредив лодки и деревья

Шторм «Нильс» прошёл по атлантическому побережью Франции, нанеся ущерб в районе Аркашонского бассейна и вокруг него.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В порту Аркашона порывистый ветер срывал паруса и тенты с пришвартованных судов, пока владельцы осматривали свои лодки и укрепляли швартовы.

В соседней коммуне Ла-Тест-де-Бюш несколько сосен были вырваны с корнем, некоторые упали рядом с припаркованными автомобилями и прибрежной зоной.

Представители лесного хозяйства предупредили, что ослабленные деревья могут оставаться неустойчивыми и после стихания шторма.

Местные власти продолжают следить за обстановкой, поскольку в регионе сохраняется сильный ветер.