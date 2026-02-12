Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
АРХИВ: полицейские на надувной лодке эвакуируют жильцов отеля по затопленной улице после разлива реки Саду из‑за проливных дождей в Алкасер‑ду‑Сал.
No Comment

Видео. Ливни вызвали наводнения, эвакуацию и обрушение автомагистрали в Португалии

Последние обновления:

Сообщается о наводнениях, эвакуациях и повреждении инфраструктуры в нескольких районах Португалии на фоне подъёма уровня рек и ливней, усиливших риск оползней и новых подтоплений.

Проливные дожди вызвали наводнения и серьёзные перебои в жизни нескольких районов Португалии, особенно в округах Авейру и Коимбра.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В городке Албергария-а-Велья жителей эвакуировали после подъёма воды и угрозы оползней, затронувших сельские приходы, а в соседних муниципалитетах были перекрыты десятки дорог.

По данным властей, уровень рек значительно поднялся, затопив местные дороги и отрезав от внешнего мира часть жителей.

Недалеко от Коимбры участок автомагистрали A1 обрушился после того, как вода размывала насыпь из-за прорыва дамбы на реке Мондегу.

Съёмка с дронов показала, как паводковые воды распространяются по прилегающим территориям; власти предупреждают о возможных новых подтоплениях и сохраняющейся нестабильности обстановки на фоне продолжающейся непогоды.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА