Видео. Ливни вызвали наводнения, эвакуацию и обрушение автомагистрали в Португалии

Проливные дожди вызвали наводнения и серьёзные перебои в жизни нескольких районов Португалии, особенно в округах Авейру и Коимбра.

В городке Албергария-а-Велья жителей эвакуировали после подъёма воды и угрозы оползней, затронувших сельские приходы, а в соседних муниципалитетах были перекрыты десятки дорог.

По данным властей, уровень рек значительно поднялся, затопив местные дороги и отрезав от внешнего мира часть жителей.

Недалеко от Коимбры участок автомагистрали A1 обрушился после того, как вода размывала насыпь из-за прорыва дамбы на реке Мондегу.

Съёмка с дронов показала, как паводковые воды распространяются по прилегающим территориям; власти предупреждают о возможных новых подтоплениях и сохраняющейся нестабильности обстановки на фоне продолжающейся непогоды.