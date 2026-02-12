Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Гуманоидный робот по имени Роби кормит голубей в Сараеве (Босния и Герцеговина), 11 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. В Сараеве представили Roby — первого боснийского гуманоидного робота

Последние обновления:

Гуманоидный робот Робби дебютировал в старом городе Сараево, представив первую в Боснии публичную демонстрацию гуманоидной робототехники и её роль в туризме и сфере услуг.

В среду гуманоидный робот по имени Роби прошёл по старому сараевскому кварталу Башчаршия, став первым публичным показом гуманоидной робототехники в Боснии и Герцеговине.

Разработанный компанией Vandri Robotics, робот двигался между витринами и рыночными ларьками, привлекая внимание прохожих. Организаторы хотели показать, как роботы могут работать в общественных и коммерческих пространствах, не нарушая историческую атмосферу города.

По словам Vandri Robotics, Роби создан для работы в сфере туризма, образования и общественных услуг. Как подчёркивают разработчики, главное для них — обеспечить естественное общение и взаимодействие с людьми, а не их замену.

Презентация в Сараеве открывает национальное турне робота, следующей точкой которого станет Баня-Лука, пока Босния присматривается к роли гуманоидных машин в повседневной жизни.

