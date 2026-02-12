Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дисквалифицирован до первого заезда на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милано-Кортине.

Международный Олимпийский Комитет запретил Гераскевичу использовать изготовленный на заказ шлем, на котором изображены портреты украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России с начала 2022 года.

На шлеме нет никаких лозунгов или политических символов.

Владислав Гераскевич на тренировке, 10 февраля 2026 г. AP Photo

МОК заявил, что «несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и г-ном Гераскевичем», украинский спортсмен «не рассматривал никаких форм компромисса. <...> МОК очень хотел, чтобы Гераскевич участвовал в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ удовлетворить его желание вспомнить своих товарищей-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину».

МОК предложил ему носить чёрную траурную повязку.

«Есть вещи важнее медалей, — написал Гераскевич на сайте X после дисквалификации. — Это цена нашего достоинства».

Комитет заявил в четверг, что «суть этого дела не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить. Скорбь выражается и воспринимается одинаково не везде в мире. Чтобы поддержать спортсменов, выражающих траур, МОК создал многоконфессиональные центры в олимпийских деревнях и места для траура, чтобы скорбь можно было выразить с достоинством и уважением».

Михаил Гераскевич, отец и тренер Владислава Гераскевича AP Photo

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха осудил решение МОК, заявив: «МОК дисквалифицировал не украинского спортсмена, а свою собственную репутацию. Будущие поколения будут вспоминать об этом как о моменте позора».

По словам министра, украинский спортсмен«хотел почтить память своих товарищей, погибших на войне. В этом нет ничего плохого ни с точки зрения правил, ни с точки зрения этики. МОК запугивал, не высказывал уважения и даже читал нотации нашему спортсмену и другим украинцам о том, как они должны молчать об одном из 130 конфликтов в мире», — добавил Сибиха.

Сибиха напомнил МОК, что в ходе продолжающейся войны с Россией погибли 650 украинских спортсменов и тренеров, было разрушено 800 спортивных объектов.

«Если Олимпийский девиз гласит, что „главное в Олимпийских играх — не победа, а участие“, то МОК полностью предал его, не допустив Гераскевича, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией», — добавил он.

Память — это не нарушение

Еще двум украинским олимпийцам запретили выходить на соревнования в «политизированных» шлемах.

Фристайлистка Катерина Коцарь заявила, что МОК запретил её головной убор с надписью «Будьте храбрыми, как украинцы».

Украинский спортсмен Дмитрий Шепюк держит наклейку с надписью UKR heroes with us, 11 февраля 2026 г. AP Photo

На каске шорт-трекиста Олега Хандея, по его словам, была цитата украинской поэтессы Лины Костенко: «Где есть героизм, там нет окончательного поражения».

«Они запретили, сказав, что это политический лозунг, что это о войне, что это запрещено. Я перевел им слово в слово — нет, это не политический лозунг. Это просто мотивирующие слова для меня, для моей команды и для моей страны», — рассказал олимпиец.

Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, также выразил поддержку спортсменам в социальных сетях. «Память — не нарушение», — написал он под фотографией шлема Гераскевича.

Инициативу подхватили украинские военнослужащие, которые выложили свои фотографии с аналогичным заявлением.