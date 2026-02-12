Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Милан-Кортина : украинский спортсмен дисквалифицирован за шлем с изображениями погибших

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич приходит к финишу во время тренировки по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2026 года в Кортина д'Ампеццо, Италия, 11 февраля 2026 г.
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич приходит к финишу во время тренировки по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2026 года в Кортина д'Ампеццо, Италия, 11 февраля 2026 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

По заявлению МОК, «суть этого дела не в самом послании, а в том, где спортсмен хотел его выразить»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дисквалифицирован до первого заезда на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милано-Кортине.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Международный Олимпийский Комитет запретил Гераскевичу использовать изготовленный на заказ шлем, на котором изображены портреты украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России с начала 2022 года.

На шлеме нет никаких лозунгов или политических символов.

Владислав Гераскевич на тренировке, 10 февраля 2026 г.
Владислав Гераскевич на тренировке, 10 февраля 2026 г. AP Photo

МОК заявил, что «несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и г-ном Гераскевичем», украинский спортсмен «не рассматривал никаких форм компромисса. <...> МОК очень хотел, чтобы Гераскевич участвовал в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ удовлетворить его желание вспомнить своих товарищей-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину».

МОК предложил ему носить чёрную траурную повязку.

«Есть вещи важнее медалей, — написал Гераскевич на сайте X после дисквалификации. — Это цена нашего достоинства».

Комитет заявил в четверг, что «суть этого дела не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить. Скорбь выражается и воспринимается одинаково не везде в мире. Чтобы поддержать спортсменов, выражающих траур, МОК создал многоконфессиональные центры в олимпийских деревнях и места для траура, чтобы скорбь можно было выразить с достоинством и уважением».

Михаил Гераскевич, отец и тренер Владислава Гераскевича
Михаил Гераскевич, отец и тренер Владислава Гераскевича AP Photo

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха осудил решение МОК, заявив: «МОК дисквалифицировал не украинского спортсмена, а свою собственную репутацию. Будущие поколения будут вспоминать об этом как о моменте позора».

По словам министра, украинский спортсмен«хотел почтить память своих товарищей, погибших на войне. В этом нет ничего плохого ни с точки зрения правил, ни с точки зрения этики. МОК запугивал, не высказывал уважения и даже читал нотации нашему спортсмену и другим украинцам о том, как они должны молчать об одном из 130 конфликтов в мире», — добавил Сибиха.

Сибиха напомнил МОК, что в ходе продолжающейся войны с Россией погибли 650 украинских спортсменов и тренеров, было разрушено 800 спортивных объектов.

«Если Олимпийский девиз гласит, что „главное в Олимпийских играх — не победа, а участие“, то МОК полностью предал его, не допустив Гераскевича, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией», — добавил он.

Память — это не нарушение

Еще двум украинским олимпийцам запретили выходить на соревнования в «политизированных» шлемах.

Фристайлистка Катерина Коцарь заявила, что МОК запретил её головной убор с надписью «Будьте храбрыми, как украинцы».

Украинский спортсмен Дмитрий Шепюк держит наклейку с надписью UKR heroes with us, 11 февраля 2026 г.
Украинский спортсмен Дмитрий Шепюк держит наклейку с надписью UKR heroes with us, 11 февраля 2026 г. AP Photo

На каске шорт-трекиста Олега Хандея, по его словам, была цитата украинской поэтессы Лины Костенко: «Где есть героизм, там нет окончательного поражения».

«Они запретили, сказав, что это политический лозунг, что это о войне, что это запрещено. Я перевел им слово в слово — нет, это не политический лозунг. Это просто мотивирующие слова для меня, для моей команды и для моей страны», — рассказал олимпиец.

Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, также выразил поддержку спортсменам в социальных сетях. «Память — не нарушение», — написал он под фотографией шлема Гераскевича.

Инициативу подхватили украинские военнослужащие, которые выложили свои фотографии с аналогичным заявлением.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Перемирие и безопасность - условия Зеленского для проведения выборов в Украине

В Харьковской области трое малышей и их отец погибли в результате российской атаки

МОК запретил украинскому олимпийцу выступать в шлеме в честь погибших на войне спортсменов