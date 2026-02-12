Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Люди участвуют в свечном шествии у парламента Виктории (Британская Колумбия) 11 февраля 2026 года, почитая жертв стрельбы в школе Тамблер-Ридж.
No Comment

Видео. Канада в шоке после массовой стрельбы в школе Тумблер-Ридж

Последние обновления:

Жители Тумблер-Риджа, удалённого городка на западе Канады, собрались у местной школы на траурное бдение в память о восьми жертвах массовой стрельбы.

В среду канадская полиция назвала 18-летнюю Джесси Ван Рутселар нападавшей, устроившей во вторник массовую стрельбу в городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия.

По данным следствия, она застрелила свою мать и сводного брата, а затем убила шестерых человек в местной старшей школе, среди которых были учитель и пятеро учеников.

В отдаленном шахтерском городке с населением около 2400 человек прошла траурная акция с зажженными свечами, по всей стране флаги были приспущены.

Ранее у подозреваемой была лицензия на огнестрельное оружие, срок действия которой истек, а оружие, изъятое у нее дома, впоследствии вернули.

Власти заявляют, что хотят получить ответы и намерены изучить, как предотвратить новые массовые расстрелы в Канаде, где такие нападения по-прежнему остаются редкостью.

