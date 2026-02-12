Трамп после встречи с Нетаньяху: "Я настоял на продолжении переговоров с Ираном"

Президент США Дональд Трамп встретился в среду в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Трампа, он настоял на продолжении переговоров с Ираном.

"Встреча прошла очень хорошо, и между нашими странами продолжаются прекрасные отношения. Ничего окончательного достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы понять, можно ли заключить сделку". Трамп назвал возможную сделку "предпочтительным вариантом".

"Если нет, то нам просто придется рассмотреть, каким будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать соглашение, и на него обрушился «полуночный молот» — это не пошло ему на пользу. Надеюсь, на этот раз он будет более разумным и ответственным", - сообщил Трамп.

Он также добавил, что обсудил с Нетаньяху "огромный прогресс, достигнутый в Газе и в регионе в целом".

Скриншот из социального аккаунта Truth Social/@realDonaldTrump

Встреча в Белом доме прошла за закрытыми дверями и длилась три часа, Трамп и Нетаньяху не отвечали на вопросы журналистов.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что премьер-министр обсудил переговоры с Ираном, а также события в Газе и в регионе. "Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения безопасности Израиля в контексте переговоров, стороны договорились поддерживать тесную координацию и постоянную связь", - говорится также в заявлении.

Офис Нетаньяху заявил перед встречей, что переговоры с Ираном должны включать ограничения на программу баллистических ракет Тегерана и поддержку вооруженных группировок, таких как ХАМАС и "Хезболлах".

"Я представлю президенту наше видение принципов этих переговоров - основных принципов, которые, по моему мнению, важны не только для Израиля, но и для всех во всем мире, кто хочет мира и безопасности на Ближнем Востоке", - сказал Нетаньяху во вторник перед отъездом из Израиля.

Трамп сначала угрожал принять военные меры в связи с кровавым подавлением Ираном общенациональных протестов против тяжелого экономического положения страны и режима аятолл, а затем в последние недели перешел к кампании давления, пытаясь заставить Тегеран заключить сделку по своей ядерной программе.

После 12-дневного конфликта с Израилем в июне, который включал в себя серию разрушительных авиаударов, в том числе бомбардировку США нескольких иранских ядерных объектов, Трамп неоднократно заявлял, что удары США "уничтожили" ядерный потенциал Ирана, хотя размер ущерба остается неясным.

Спутниковые фотографии недавно зафиксировали активность вблизи ядерных объектов, что вызвало опасения, что Иран может пытаться спасти их или оценить ущерб.

Израиль давно требует от Ирана прекратить обогащение урана, свернуть программу создания баллистических ракет и разорвать связи с вооруженными группировками по всему региону.

Иран всегда отвергал эти требования, заявляя, что согласится на некоторые ограничения своей ядерной программы только в обмен на облегчение санкций.

Вашингтон наращивает свои военные силы в регионе, где уже находятся авианосец, эсминцы с управляемыми ракетами, средства противовоздушной обороны и многое другое.

Арабские и исламские страны, включая Турцию и Катар, призывают обе стороны проявлять сдержанность, предупреждая, что любой удар или ответные меры могут привести к дестабилизирующим последствиям для региона.

До конфликта с Израилем Иран обогащал уран до 60% чистоты, что является коротким техническим шагом на пути к оружейному уровню.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее надзор за ядерной программой ООН, заявило, что Иран - единственная страна в мире, обогащающая уран до такого уровня и не имеющая на вооружении бомбы.

Иран отказывает МАГАТЭ в просьбах проинспектировать объекты, разбомбленные в ходе июньских боев.

Иран и до этого ограничивал инспекции МАГАТЭ после того, как в 2018 году Трамп решил в одностороннем порядке вывести США из ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.