Германии намерена более тесно сотрудничать со странами Центральной Азии

Министр иностранных дел Йоханн Вадефул (ХДС) со своими коллегами из Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана в Берлине, 11 февраля 2026 года
Министр иностранных дел Йоханн Вадефул (ХДС) со своими коллегами из Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана в Берлине, 11 февраля 2026 года
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Laura Fleischmann
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Китай и Россия в последние годы инвестировали в регион значительные средства и расширили стратегическое партнерство с этими странами.

В среду министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) встретился со своими коллегами из Центральной Азии в Берлине. Переговоры были посвящены в основном экономическим отношениям.

Европа стремится к более широкому позиционированию и диверсификации. Центральная Азия может стать выходом из зависимости от Китая, особенно в случае с редкоземельными и критически важными сырьевыми ресурсами.

"У нашей страны есть прекрасное предложение, которое можно сделать сейчас, когда международный порядок пошатнулся: надежность, стабильность, открытость", - сказал Вадефуль журналистам.

Долгосрочная цель - более тесно связать Европу с регионом. "Центральная Азия находится на геополитическом перекрестке и должна противостоять существующим и растущим китайским интересам, а также угрозе, исходящей от России", - заявил Вадефуль.

Китай и Россия в последние годы инвестировали в регион значительные средства и расширили стратегическое партнерство с этими странами.

Российский теневой рынок

В настоящее время Киргизия подвергается критике за то, что помогает России обходить санкции ЕС. Например, утверждается, что Кыргызстан заказывает машины в Евросоюзе, а затем продает их России.

"Я ясно дал понять в ходе всех обсуждений, что наша четкая и последовательная позиция по прекращению этой российской агрессивной войны остается неизменной и что мы призываем всех партнеров поддержать нас в этом стремлении", - сказал Вадефуль в ответ на вопрос Euronews.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в Берлине, 11 февраля 2026 года
Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в Берлине, 11 февраля 2026 года

"Поэтому я настоятельно призываю сделать все возможное, чтобы предотвратить этот обход", - пояснил Вадефуль. Возможные экспортные ограничения на переговорах не обсуждались.

По сообщениям СМИ, Брюссель планирует запретить экспорт некоторых товаров в Киргизии. Впервые будет использован инструмент, введенный в рамках санкций ЕС против России. Речь идет об оборудовании связи и компьютеризированных металлообрабатывающих станках, сообщает FAZ.

Они относятся к товарам двойного назначения и могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Кроме того, к киргизским и таджикским банкам могут быть применены меры в рамках 20-го пакета санкций ЕС.

После переговоров с Вадефулем министры иностранных дел стран Центральной Азии встретились с 20 представителями немецкого бизнеса, организованных Комитетом по восточноевропейским экономическим связям, ассоциацией внешней торговли.

"Центральная Азия - динамичный экономический регион с высокими темпами роста", - заявил в преддверии встречи Нико Варбанофф, представитель рабочей группы по Центральной Азии в Комитете по восточноевропейским экономическим связям. Потенциал для партнерства в области энергетики, сырья и инфраструктуры огромен".

Экономика Центральной Азии процветает уже несколько лет. В 2025 году она выросла более чем на 6% по сравнению с предыдущим годом,согласно региональным данным по ВВП.

