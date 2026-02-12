Германии намерена более тесно сотрудничать со странами Центральной Азии

В среду министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) встретился со своими коллегами из Центральной Азии в Берлине. Переговоры были посвящены в основном экономическим отношениям.

Европа стремится к более широкому позиционированию и диверсификации. Центральная Азия может стать выходом из зависимости от Китая, особенно в случае с редкоземельными и критически важными сырьевыми ресурсами.

"У нашей страны есть прекрасное предложение, которое можно сделать сейчас, когда международный порядок пошатнулся: надежность, стабильность, открытость", - сказал Вадефуль журналистам.

Долгосрочная цель - более тесно связать Европу с регионом. "Центральная Азия находится на геополитическом перекрестке и должна противостоять существующим и растущим китайским интересам, а также угрозе, исходящей от России", - заявил Вадефуль.

Китай и Россия в последние годы инвестировали в регион значительные средства и расширили стратегическое партнерство с этими странами.

Российский теневой рынок

В настоящее время Киргизия подвергается критике за то, что помогает России обходить санкции ЕС. Например, утверждается, что Кыргызстан заказывает машины в Евросоюзе, а затем продает их России.

"Я ясно дал понять в ходе всех обсуждений, что наша четкая и последовательная позиция по прекращению этой российской агрессивной войны остается неизменной и что мы призываем всех партнеров поддержать нас в этом стремлении", - сказал Вадефуль в ответ на вопрос Euronews.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в Берлине, 11 февраля 2026 года Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

"Поэтому я настоятельно призываю сделать все возможное, чтобы предотвратить этот обход", - пояснил Вадефуль. Возможные экспортные ограничения на переговорах не обсуждались.

По сообщениям СМИ, Брюссель планирует запретить экспорт некоторых товаров в Киргизии. Впервые будет использован инструмент, введенный в рамках санкций ЕС против России. Речь идет об оборудовании связи и компьютеризированных металлообрабатывающих станках, сообщает FAZ.

Они относятся к товарам двойного назначения и могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Кроме того, к киргизским и таджикским банкам могут быть применены меры в рамках 20-го пакета санкций ЕС.

После переговоров с Вадефулем министры иностранных дел стран Центральной Азии встретились с 20 представителями немецкого бизнеса, организованных Комитетом по восточноевропейским экономическим связям, ассоциацией внешней торговли.

"Центральная Азия - динамичный экономический регион с высокими темпами роста", - заявил в преддверии встречи Нико Варбанофф, представитель рабочей группы по Центральной Азии в Комитете по восточноевропейским экономическим связям. Потенциал для партнерства в области энергетики, сырья и инфраструктуры огромен".

Экономика Центральной Азии процветает уже несколько лет. В 2025 году она выросла более чем на 6% по сравнению с предыдущим годом,согласно региональным данным по ВВП.