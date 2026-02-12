Решение по делу Марин ле Пен будет вынесено 7 июля

Апелляционный суд Парижа сообщил, что решение по делу Марин ле Пен и её однопартийцев будет вынесено 7 июля.

Главу партии «Национальное объединение» год назад признали виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента и создании фиктивных рабочих мест для своих помощников. Прокуроры требовали крупного штрафа, четырёх лет условного заключения, а также запрета на участие в выборах в течение пяти лет.

Если апелляционный суд не отметит этот последний пункт, ле Пен не сможет принять участие в президентских выборах, намеченных на следующий год. По данным последних опросов, она вполне могла бы рассчитывать на победу.

В теории, Марин ле Пен может подать апелляцию и в следующую инстанцию — Кассационный суд. Там заявили, что вполне смогут рассмотреть дело до начала предвыборной кампании.

Однако ранее и сама Марин ле Пен, и её адвокаты давали понять, что решение апелляционного суда станет для них окончательным, и если запрет на участие в выборах отменён не будет, ле Пен откажется от выдвижения.