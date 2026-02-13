Видео. Венский оперный бал поразил 5,5 тысячи гостей

Вечер откроют дебютантки, танцующие под Fächer-Polonaise Карла Михаэля Цирера, затем на сцену выйдет балет Государственной оперы в костюмах от Джорджо Армани и будет представлен небольшой оперный фрагмент.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Музыкальная программа включает произведения от Леонарда Бернстайна до Джузеппе Верди. Бал проходит под патронатом Александра Ван дер Беллена и собирает представителей мира политики, бизнеса и культуры.

Среди зарубежных гостей — Шерон Стоун. Билеты были распроданы за несколько недель до события, часть вырученных средств пойдет на нужды местных благотворительных организаций. Транслируемый в прямом эфире бал остается главным событием бального сезона в Австрии, прерывавшимся лишь из-за войны в 1991 году и в годы пандемии COVID-19.