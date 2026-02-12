Генпрокурора США критикуют за файлы Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди выступила перед спецкомитетом Палаты представителей в среду с отчётом о расследовании дела Эпштейна. Слушания длились больше пяти часов и были отмечены жаркими спорами и обвинениями. На них Пэм Бонди отвечала на многочисленные вопросы законодателей и критикув связи с некорректным обнародованием материалов дела.

Главный упрёк в адрес ведомства - в том, что имена некоторых жертв при публикации не были скрыты. Не отредактированы были и фото, на которых, по словам депутатов, женщины запечатлены обнажёнными, при том, что информация о других лицах редактуре подверглась.

Во вступительной речи Бонди сказала сидящим за её спиной пострадавшим, что "глубоко сожалеет" о том, что они пережили. Но на просьбу конгрессвуман Прамилы Джаяпал повернуться к ним и принести извинения, глядя в глаза, генпрокурор ответила отказом.

Джаяпал, представитель демократов и штата Вашингтон, попросила жертв, которые не смогли встретиться с чиновниками Министерства юстиции США, встать и поднять руку. Несколько женщин так и сделали.

Генеральный прокурор также обменялась колкостями с несколькими законодателями, назвав ведущего демократа Джейми Раскина "адвокатом-неудачником" и обвинив представителя Кентукки Томаса Масси в том, что он "страдает синдромом помешательства на Трампе" после того, как республиканец раскритиковал её работу.

Нет доказательств наличия списка клиентов

В июле 2025 года Министерство юстиции США заявило, что завершило проверку и установило, что никакого "списка клиентов" Эпштейна не существует. Это противоречит предыдущим заявлениям Бонди о том, что такой список находится на изучении.

"Он лежит у меня на столе для ознакомления", - говорила Бонди в интервью Fox News в феврале 2025 года. Позже она уточнила, что имела в виду досье Эпштейна в целом, а не конкретный перечень имён клиентов.

Это признание вызвало возмущение консерваторов и побудило Конгресс принять закон о прозрачности.

В среду представитель Чип Рой, республиканец от штата Техас, спросил, планирует ли Министерство юстиции преследовать кого-либо ещё по делу Эпштейна. Бонди ответила, что "у нас есть ещё не завершённые расследования", но отказалась уточнять подробности.

Президент США Дональд Трамп ранее призывал начать судебное расследование в отношении нескольких видных демократов, чьи имена фигурируют в досье, включая бывшего президента Билла Клинтона. В файлах также упоминается министр торговли Говард Лютник и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

Масси, который был соавтором закона, требующего обнародования документов, сказал Бонди: "В буквальном смысле худшее, что вы могли сделать с пострадавшими, вы и сделали".

Председатель юркомитета Джим Джордан похвалил Бонди за то, что та, по его словам, отменила действия Министерства юстиции, предпринятые при президенте Джо Байдене, которые, по мнению республиканцев, были несправедливо направлены против консерваторов, включая Трампа.

"Под руководством генерального прокурора Бонди Минюст вернулся к выполнению своих основных задач - поддержанию верховенства закона, преследованию плохих парней и обеспечению безопасности американцев", - сказал Джордан.

Первый год на посту генпрокурора

Бонди занимает должность генерального прокурора уже год. Эксперты отмечают, что этот год отмечен значительными отступлениями от традиционных методов работы ведомства.

Сенат утвердил кандидатуру Бонди 4 февраля 2025 года с результатом 54-46 голосов, причем только один демократ, сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании, поддержал её. На следующий день она была приведена к присяге судьей Верховного суда Кларенсом Томасом.

Пэм Бонди приписывают увольнение прокуроров и сотрудников ФБР, которые занимались делами, связанными с президентом Дональдом Трампом или расследованием захвата Капитолия 6 января 2021 года. Кроме того, департамент преследовал видных противников Трампа, прекращая дела против его союзников.

Джеффри Эпштейн, богатый финансист, имевший связи с политиками и бизнесменами, покончил жизнь самоубийством в августе 2019 года, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее, в 2008 году, он признал себя виновным в вовлечении несовершеннолетней в проституцию во Флориде и отсидел 13 месяцев в соответствии с до сих пор вызывающим споры соглашением о признании вины.

Его сообщница Гислен Максвелл была осуждена в декабре 2021 года за вербовку девочек-подростков для Эпштейна и отбывает 20-летний тюремный срок.

В декабре Конгресс США принял закон, требующий от Министерства юстиции обнародовать все файлы, связанные с делом, в течение 30 дней. В конце января было опубликовано три миллиона страниц документов из дела Джеффри Эпштейна, но необнародованными осталось ещё примерно столько же.