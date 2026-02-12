Видео. Самая мощная европейская ракета Ariane 64 стартовала со спутниками Amazon

В четверг стартовала самая мощная версия европейской ракеты Ariane 6, которая вывела на орбиту 32 спутника для сети Amazon Leo, призванной соперничать со Starlink Илона Маска.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Ariane 64 — так называется модификация с четырьмя ускорителями — совершила первый запуск с европейского космодрома в Куру.

Американская компания Amazon, основанная миллиардером Джеффом Безосом, является главным коммерческим партнером для Ariane 6, хотя сам носитель подается как символ европейского суверенитета в этой отрасли.

Программу Ariane 6 поддерживают 13 стран, все они входят в Европейское космическое агентство. В рамках нынешней миссии в четверг планируется вывести на орбиту 32 спутника сети Amazon Leo.