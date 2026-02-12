Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Самая мощная ракета Европы Ariane 64 совершила первый запуск, выведя на орбиту спутники Amazon
No Comment

Видео. Самая мощная европейская ракета Ariane 64 стартовала со спутниками Amazon

Последние обновления:

Пуск с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки стал первым для Amazon Leo.

В четверг стартовала самая мощная версия европейской ракеты Ariane 6, которая вывела на орбиту 32 спутника для сети Amazon Leo, призванной соперничать со Starlink Илона Маска.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Ariane 64 — так называется модификация с четырьмя ускорителями — совершила первый запуск с европейского космодрома в Куру.

Американская компания Amazon, основанная миллиардером Джеффом Безосом, является главным коммерческим партнером для Ariane 6, хотя сам носитель подается как символ европейского суверенитета в этой отрасли.

Программу Ariane 6 поддерживают 13 стран, все они входят в Европейское космическое агентство. В рамках нынешней миссии в четверг планируется вывести на орбиту 32 спутника сети Amazon Leo.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА