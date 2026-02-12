Видео. У конгресса Аргентины вспыхнули столкновения из-за трудовой реформы Милеи

В среду тысячи рабочих, мобилизованных профсоюзами, собрались у здания конгресса Аргентины, перекрыв движение и вступив в столкновения с полицией, пока сенаторы обсуждали масштабную реформу жесткого трудового законодательства страны.

Силы безопасности с трудом сдерживали толпу на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, применяя водометы и стреляя резиновыми пулями по демонстрантам, которые забрасывали их коктейлями Молотова, камнями и бутылками с водой.

Министр безопасности Алехандра Монтэолива сообщила, что двое человек были задержаны за нападение на полицейских.