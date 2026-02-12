Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На марше профсоюзов против трудовой реформы правительства Милея протестующие прикрываются деревянными щитами от водомётов полиции.
No Comment

Видео. У конгресса Аргентины вспыхнули столкновения из-за трудовой реформы Милеи

Последние обновления:

У стен парламента Аргентины вспыхнули столкновения: тысячи людей вышли на протест против трудовой реформы, поддержанной президентом Хавьером Милей.

В среду тысячи рабочих, мобилизованных профсоюзами, собрались у здания конгресса Аргентины, перекрыв движение и вступив в столкновения с полицией, пока сенаторы обсуждали масштабную реформу жесткого трудового законодательства страны.

Силы безопасности с трудом сдерживали толпу на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, применяя водометы и стреляя резиновыми пулями по демонстрантам, которые забрасывали их коктейлями Молотова, камнями и бутылками с водой.

Министр безопасности Алехандра Монтэолива сообщила, что двое человек были задержаны за нападение на полицейских.

