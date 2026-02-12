Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
После ограничения доступа к Telegram Россия блокирует WhatsApp и продвигает свой мессенджер Mах

ФИЛЬМ - Значок WhatsApp отображается на iPhone, 15 ноября 2018 года, в Гельзенкирхене, Германия
ФИЛЬМ - Значок WhatsApp отображается на iPhone, 15 ноября 2018 года, в Гельзенкирхене, Германия
Авторское право Martin Meissner/AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Критики и правозащитные группы говорят, что эти меры - попытка Кремля расширить наблюдение и ужесточить контроль над использованием интернета на фоне широкого подавления инакомыслия в ходе продолжающейся войны в Украине

Стремясь усилить контроль над своим интернет-пространством, Россия пытается "полностью заблокировать" доступ к приложению-мессенджеру WhatsApp в стране. Об этом компания сообщила в четверг.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Кремль также продолжает настаивать на создании контролируемого государством мессенджера Max, который WhatsApp в своём заявлении, распространённом в соцсетях, назвал "государственным приложением для слежки" .

"Попытка изолировать более 100 миллионов пользователей от частного и безопасного общения - это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России", - говорится в заявлении мессенджера Meta.

Несколько платформ Meta были официально запрещены в России после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Facebook и Instagram доступны только с помощью VPN. Сообщения о том, что WhatsApp станет следующим инструментом, который будет заблокирован Кремлем, циркулируют уже четыре года, с начала тотальной войны России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил подконтрольным Москве СМИ, что Meta обвиняется в несоблюдении правил, регулирующих работу WhatsApp в России.

"Это снова вопрос выполнения законодательства", - сказал Песков, призывая Meta договориться с российскими чиновниками, в противном случае ей грозит блокировка.

"Если корпорация Meta выполнит это и вступит в диалог с российскими властями, то у нас есть возможность договориться, - заявил он. - Если же корпорация будет придерживаться бескомпромиссной позиции и, я бы сказал, покажет свою неготовность подчиниться российскому законодательству, то шансов нет".

Ранее на этой неделе Москва также начала ограничивать доступ к приложению для обмена сообщениями Telegram, что подтвердил его основатель Павел Дуров.

"Россия ограничивает доступ к Telegram, чтобы заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры, - заявил Дуров. - Этот авторитарный шаг не изменит наш курс. Telegram выступает за свободу и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления".

Дуров также сравнил нынешние ограничения в России с ситуацией в Иране восемь лет назад.

"Иран пытался применить ту же стратегию - и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под выдуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу".

Основатель Telegram, уроженец России, имеет неоднозначную репутацию в связи с его сотрудничеством с Кремлем.

В 2014 году он уехал из России в Дубай после того, как отказался выполнить требования закрыть оппозиционные сообщества на своей социальной медиаплатформе VK и передать данные пользователей. Однако с тех пор появились признаки его возможного примирения с Кремлем.

Журналистское расследование показало, что с 2015 по 2021 год Дуров посетил Россию более 50 раз.

В августе 2024 года он был задержан во Франции в рамках расследования преступной деятельности в Telegram, что привело к сложной ситуации, связанной с его нейтралитетом.

Чего хочет Россия?

Москва утверждает, что иностранные технологические компании, в том числе компании, стоящие за WhatsApp и Telegram, отказываются хранить данные российских пользователей в стране, как того требует Кремль.

С 2025 года российские власти объявили, что приложение Max отечественной разработки должно быть предустановлено на всех новых устройствах, продаваемых в стране.

Работники бюджетной сферы, учителя и студенты обязаны использовать эту платформу.

В 2015 году, через год после вторжения России на Украину, в стране был принят закон о локализации данных, согласно которому все компании, включая иностранные, должны хранить и обрабатывать персональные данные российских пользователей на серверах, физически расположенных на территории России.

После того как Москва начала тотальную войну, Кремль ужесточил свои правила, и с 1 января 2026 года все интернет-сервисы обязаны хранить сообщения пользователей в течение трёх лет и передавать их по запросу спецслужб.

Постановление распространяется на все сообщения пользователя, включая аудио-, видео-, текстовые и метаданные, даже если они были удалены.

Поделиться Комментарии

После ограничения доступа к Telegram Россия блокирует WhatsApp и продвигает свой мессенджер Mах