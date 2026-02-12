Видео. Фермеры на тракторах протестуют в Мадриде против соглашения с Меркосур

Испанские фермеры провели по улицам Мадрида около 500 тракторов, протестуя против низких доходов и торгового соглашения ЕС с Южной Америкой.
Акция прошла в среду и привела к транспортным заторам, пока колонна направлялась к зданию министерства сельского хозяйства.
Фермеры требуют немедленных мер для защиты продовольственной безопасности Испании. По их словам, рост издержек и жесткие нормы подрывают их доходы.
Они также выступают против торгового соглашения ЕС с объединением Меркосур, опасаясь, что оно наводнит рынок более дешевым импортом.