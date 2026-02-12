Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Женщина выкрикивает лозунги, пока фермеры собираются на акцию протеста в Мадриде, Испания
No Comment

Видео. Фермеры на тракторах протестуют в Мадриде против соглашения с Меркосур

Последние обновления:

Сотни тракторов и несколько тысяч фермеров во вторник въехали в Мадрид, протестуя против соглашения о зоне свободной торговли ЕС–Меркосур с странами Латинской Америки.

Испанские фермеры провели по улицам Мадрида около 500 тракторов, протестуя против низких доходов и торгового соглашения ЕС с Южной Америкой.

Акция прошла в среду и привела к транспортным заторам, пока колонна направлялась к зданию министерства сельского хозяйства.

Фермеры требуют немедленных мер для защиты продовольственной безопасности Испании. По их словам, рост издержек и жесткие нормы подрывают их доходы.

Они также выступают против торгового соглашения ЕС с объединением Меркосур, опасаясь, что оно наводнит рынок более дешевым импортом.

