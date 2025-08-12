Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Люди купаются в реке Сена в понедельник, 11 августа 2025 года в Париже
Видео. Плавание в Сене становится популярным в столице Франции

Тысячи людей купаются в реке Сена после того, как Париж открыл три общественных купальных места в прошлом месяце, впервые за более чем столетие.

Эти места, включая Гренель с видом на Эйфелеву башню, являются частью проекта по очистке стоимостью 1,4 миллиарда евро, который сделал реку пригодной для проведения Олимпийских мероприятий.

На каждом месте дежурят спасатели, а качество воды проверяется ежедневно в соответствии со стандартами ЕС.

Официальные лица заявляют, что количество посетителей может резко возрасти, так как жара принесет температуры до 38°C, что вызвало предупреждение о «высокой бдительности» от Meteo France.

Более 40 000 человек посетили эти места, несмотря на несколько закрытий из-за сильных дождей.

