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Макрон объявил о внеочередных выборах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит Макрон на европейских выборах в Ле-Туке-Пари-Пляж, северная Франция, в воскресенье, 9 июня 2024 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит Макрон на европейских выборах в Ле-Туке-Пари-Пляж, северная Франция, в воскресенье, 9 июня 2024 года. Авторское право Hannah McKay/AP
Авторское право Hannah McKay/AP
By Кнарик Хачатрян
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Во Франции назначены досрочные всеобщие выборы. Президент Макрон распускает парламент после поражения его партии на выборах в ЕС, которые выиграли крайне правые

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Прошедшие выборы в Европарламент оказали огромное и непосредственное влияние на внутреннюю политику Франции.

Потерпев тяжелое поражение от крайне правой партии Национальное объединение, президент Эммануэль Макрон заявил, что распускает Национальное собрание и объявил досрочные выборы.

В своем обращении в воскресенье вечером Макрон заявил, что решил вернуть выбор политического будущего страны избирателям, и объявил 30 июня и 7 июля днями выборов.

Это серьезное и тяжёлое решение, но прежде всего это акт доверия. Доверия к вам, мои дорогие соотечественники, к способности французского народа сделать справедливый выбор для себя и для будущих поколений.
Эммануэль Макрон
президент Франции

Выступая перед своими сторонниками, основатель Национального объединения Марин Ле Пен, передавшая бразды правления Жордану Баделле в 2022году, приветствовала решение Макрона, заявив, что ее партия представляет "основную силу перемен во Франции".

Марин Ле Пен, основатель партии Национальное объединение:

"Мы готовы взять власть в свои руки, если французский народ окажет нам доверие выборах на будущих выборах в законодательные органы. Мы готовы перевернуть страну, готовы защитить интересы французов, готовы положить конец массовой иммиграции, готовы сделать покупательную способность французов приоритетом".

Национальное объединение финишировало первым с результатом 31,36% голосов, став первой французской партией, получившей более 30% голосов на европейских выборах с 1984 года.

На втором месте с большим отставанием оказалась президентская партия "Возрождение", набравшая 14,6%.

Замыкают тройку лидеров социалисты с показателем 13,83%.

Заявление Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания после того, как его партия потерпела сокрушительное поражение от крайне правого Национального объединения, вызвало шок по всей Франции и по всему блоку ЕС. Теперь у президента будет около 20 дней, чтобы попытаться получить большинство мест во французском парламенте на предстоящих выборах в законодательные органы, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

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