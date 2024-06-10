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Евровыборы в ФРГ: "Альтернатива для Германии" обошла партию Шольца

Демонстрация против ультраправых на площади перед Старой оперой во Франкфурте, 8 июня 2024.
Демонстрация против ультраправых на площади перед Старой оперой во Франкфурте, 8 июня 2024. Авторское право Michael Probst/AP Photo
Авторское право Michael Probst/AP Photo
By Euronews
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Ультраправая "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Европарларламент в Германии, оставив позади Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.

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Германия проголосовала на евровыборах: партии из непопулярной правящей коалиции показали на них слабые результаты, в то время как ультраправые из "Альтернативы для Германии" смогли занять второе место, обойдя партию канцлера Олафа Шольца.

Победитель выборов — оппозиционный правоцентристский блок ХДС/ХСС. По предварительным данным, у него примерно 30% поддержки.

Второе место заняла ультраправая "Альтернатива для Германии", набрав около 16%. Несмотря на улучшившийся с момента предыдущего голосования результ, это не так много, как прогнозировали аналитики.

На поддержку партии негативно повлияли скандалы последних недель: заявление Максимилиана Кра о том, что не все члены СС были преступниками" и "чайнагейт" — его помощника обвинили в шпионаже в пользу Китая.

При этом его хватило, чтобы стать второй по популярности политической силой в Германии и обойти Социал-демократическую партию Олафа Шольца.

Правящая Социал-демократическая партия Германии оказалась лишь на третьем месте, набрав примерно 14% — меньше, чем на прошлых выборах 2019 года.

"Эти европейские выборы собрали рекордные 65% избирателей и принесли неудивительные результаты. Ультраправой партии "Альтернатива для Германии" удалось добиться значительных успехов, однако они не смогли одержать настолько убедительную победу, как рассчитывали", — передает из Берлина корреспондент Euronews Лив Страуд.

Германия — страна с наибольшим представительством в Европарламенте. 96 из 720 евродепутатов в новом созыве будут защищать интересы ФРГ.

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