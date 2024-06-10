Орбан: "Сегодня мы победили на двух выборах"

By Euronews и AP, EBU

Премьер-министр Венгрии отмечает победу на выборах в Европарламент. Его партия "ФИДЕС" и её более мелкие союзники набрали 44,6% голосов. В воскресенье в стране проходили также выборы в местные органы власти."Сегодня мы победили на двух выборах" - прокомментировал Виктор Орбан.

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Премьер-министр Венгрии отмечает победу на выборах в Европарламент. В воскресенье в стране проходили также выборы в местные органы власти.

"Сегодня мы победили на двух выборах" - прокомментировал Виктор Орбан результаты голосования. Его партия "ФИДЕС" и её более мелкие союзники набрали 44,6% голосов, что ниже, чем прогнозировали опросы общественного мнения. Главный соперник Орбана Петер Мадьяр и его партия "Тиса" набрали 29,7%.

Резюмируя результаты выборов в Европарламент, лучше всего будет выразиться в телеграфном стиле: миграция полностью остановлена, гендерной самоидентификации положен конец, война прекращена, Сороса больше нет, Брюсселю поставлен заслон Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

При этом прежней поддержки партия ФИДЕС не получила: наблюдатели констатируют спад популярности почти на 10 процентных пунктов по сравнению с выборами в2019 года.

Многих избирателей в Будапеште смутила предвыборная кампания правящей партии, построенная на нападках на оппозицию, которая якобы "втягивает Венгрию в войну". На рекламных щитах с лозунгами “Мир” и “Остановить войну” были размещены фотографии людей, которых Виктор Орбан называет заклятыми врагами - лидеров оппозиции страны, а также американского миллиардера Джорджа Сороса, родившегося в Будапеште.

Претендент на пост премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр обращается к сторонникам накануне выборов в Европарламент, Будапешт, 8 июня 2024 г. Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

“Концом эпохи” и "Ватерлоо для Орбана" назвал итоги выборов начинающий венгерский политик Петер Мадьяр. Его партия "ТИСА" набрала 30% голосов в воскресенье, что позволит ей получить 7 мандатов в Европарламенте нового созыва.

Обвинения 43-летнего юриста в коррупции в правительстве Орбана и заявления о том, что премьер и его партия использовали "пропагандистскую машину", чтобы посеять глубокие социальные разногласия, нашли отклик у многих венгров, желающих перемен.

Сегодняшние выборы показали, что у ФИДЕС есть только один, но очень сильный соперник на следующих общенациональных выборах: наша партия "ТИСА" Петер Мадьяр лидер партии "ТИСА"

Хотя "ФИДЕС" доминирует в венгерской политике с 2010 года, многие недовольны тем, как она управляет страной. Глубокий экономический кризис и недавняя серия скандалов с участием политиков "ФИДЕС" лишили массовой поддержки партию, которая гордится тем, что поддерживает семейные ценности и христианский консерватизм.

В целом правые популисты добились значительных успехов на выборах в Европе. Это вызывает опасения насчёт способности крупнейшего в мире политического и торгового блока принимать решения в контексте войны на Украине и роста антимигрантских настроений.