Анализ: чем обернётся предвыборный финт фон дер Ляйен в сторону Мелони?

Лидер правоцентристов и действующий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после выборов в Европейский парламент она готова сотрудничать с ультраправой партией Джорджи Мелони.

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Дверь для Европейских консерваторов и реформистов не закрыта, они могут войти в будущую коалицию большинства в Европейском парламенте, если действующий глава Еврокомиссии переизберётся на второй срок.

Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять это в ходе дебатов в Маастрихте, отвечая на вопрос, будет ли она открыта для сотрудничества с ЕКР после выборов в июне.

Фракция объединяет ультраправые партии и партии евроскептиков. Среди них "Братья Италии" (Италия), "Право и справедливость" (Польша), Vox (Испания), "Новый фламандский альянс" (Бельгия), Гражданская демократическая партия (Чехия), "Шведские демократы" (Швеция) и "Истинные финны" (Финляндия), движение "Реконкиста" (Франция) скандального политика Эрика Земмура присоединилось в начале этого года.

"Как вы относитесь к ECR?, - спросил Бас Эйкхаут, представитель "зелёных". продолжив: Пришло время дать понять, что вы не собираетесь сотрудничать с ECR!"

"Прежде всего, именно Европейский парламент должен обрести большинство", - ответила фон дер Ляйен. Затем она не по теме объяснила, почему верховенство закона важно для её политической семьи, правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), что побудило модератора вмешаться и повторить вопрос Эйкхаута.

"Это во многом зависит от состава парламента и от того, кто в какую группу войдёт", - добавила она.

"Что?" - выразил недоумение Эйкхаут.

Николас Шмит, кандидат от социалистов и нынешний еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав, быстро включился в словесную борьбу за столь необходимые очки после своего не вызывавшего восторга публики выступления.

"Меня несколько удивил ваш ответ о том, что всё зависит от состава Европейского парламента", - сказал Шмит фон дер Ляйен, которая, формально является его начальником.

"Ценности и права нельзя разделять в зависимости от политических договорённостей. Либо вы можете иметь дело с ультраправыми, потому что они вам нужны, либо вы чётко говорите, что сделка невозможна, потому что они не соблюдают фундаментальные права, за которые боролась наша Комиссия", - добавил он.

Этот обмен репликами стал чуть ли не главным моментом всех дебатов, когда фон дер Ляйен - хорошо подготовленный и красноречивый оратор - оказалась в затруднительном положении.

Ситуацию усугубляло то, что глава Еврокомиссии за несколько минут до этого обрушилась с критикой в адрес Андерса Вистисена, представителя ультраправой партии "Идентичность и демократия" (ID), которую обвиняют в том, что она находится под влиянием Китая, но особенно России, так как часто высказывается в защиту Кремля.

"Мы не должны отвлекаться от реальной проблемы. А это друзья Путина, которые пытаются разрушить Европейский Союз изнутри с помощью дезинформации и поляризации. И сегодня вечером мы видим пример", - сказала фон дер Ляйен о Вистисене.

"Я хочу быть предельно ясной. Мы не допустим, чтобы вы уничтожили Европейский Союз! Мы сильнее вас и будем бороться с вашим вмешательством всеми средствами!"

Две женщины у власти

Претензии к фон дер Ляйен можно было бы свести к одному вопросу: где грань между "правая" и "слишком правая"?

Ответа на него от лидера "народников" пытаются добиться вот уже несколько месяцев. И возник он даже до того, как в середине февраля она объявила о выдвижении своей кандидатуры для переизбрания на второй срок.

Одна из партий фракции ЕНП "Вперёд, Италия!" состоит в правящей коалиции с партиями "Братья Италии" Джорджи Мелони и партией "Лига" Маттео Сальвини. Ими сформированное правительство аналитики называют самым консервативным в современной истории Италии. Постфашистская риторика "Братьев Италии" - очередной намёк на реакционнность исполнительной власти в этой стране.

Потенциальный пакт между ЕКР, ЕНП и ИД, к которому в Брюсселе поначалу относились с ужасом, аналитиков ввёл в замешательство. Поскольку Мелони стала демонстрировать более прагматичный подход относительно политики ЕС.

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В прошлом году итальянский премьер провела дружеские встречи со своими коллегами из "большой четвёрки" - немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и испанским премьером Педро Санчесом - несмотря на то, что точки зрения этих политиков порой диаметрально противоположные. Это явно пошло ей на пользу: Мелони завоевала репутацию женщины-политика с небольшим опытом нахождения у власти, но уже обладающей влиянием.

Джордже Мелони и Урсуле фон дер Ляйен довелось немало работать вместе над решением проблем миграции Roberto Monaldo/LaPresse

Она совершила совместные поездки с фон дер Ляйен в Тунис,на Лампедузу, в Киев и совсем недавно в Каир, где они с гордостью объявили о новом соглашении на сумму 7,4 миллиарда евро, направленном на развитие слабеющей экономики Египта и усиление пограничного контроля.

Тот факт, что три из этих четырёх поездок были связаны с проблемой миграции, несомненно, отражает общность взглядов на эту тему. Когда Комиссия довольно вяло отреагировала на протокол о приёме Албанией тысяч мигрантов вместо Италии, фон дер Ляйен назвала это решение "нестандартным". С другой стороны, поддержка Мелони была необходима Брюсселю в процессе одобрения новой миграционной реформы ЕС. Также был расчёт на то, что итальянский премьер выступит посредником между главой венгерского правительства Виктором Орбаном и ЕС в споре о помощи Украине.

"Это неверный путь"

Поэтому вопрос должен заключаться не в том, будет ли фон дер Ляйен работать с Мелони, а в том, предложит ли она сотрудничать всем партнёрам "Братьев Италии", таким как Vox в Испании, "Право и справедливость" в Польше и "Реконкиста" во Франции. Ведь эти политические объединения не так прагматичны, как Мелони и часто пересекают тонкую и расплывчатую разграничительную линию между правыми и ультраправыми.

Согласно опросам общественного мнения, ЕКР увеличит своё присутствие в Европарламенте после июньских выборов, и вполне может стать третьим по величине формированием в законодательном органе, если к ней присоединятся независимые партии единомышленников, например, "Фидес" Орбана.

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Консерваторы и реформисты, как сказала Мелони на прошлой неделе на предвыборном митинге, готовы "сыграть ключевую роль в изменении европейской политики".

Это объясняет осторожность фон дер Ляйен, которая нацелена на второй срок в кресле председателя Еврокомиссии.

"Партия Мелони поддержит Урсулу фон дер Ляйен или другого кандидата, если они получат что-то важное взамен", - уверен Дору Франтеску, генеральный директор исследовательской платформы EU Matrix.

"Братья Италии", как ожидается, используют набранные на выборах голоса (а им прогнозируют хороший результат), чтобы получить рычаги влияния и высокую должность, например, важный портфель в Европейской комиссии: в директорате по конкуренции, что-то с большими полномочиями в управлении внутренним рынком".

Но если оставить дверь открытой для ЕКР, группы, которая поклялась перекроить "Зелёную сделку" и выступает против "распространения культуры отмены", это может легко обернуться неприятными последствиями и выйти из-под контроля фон дер Ляйен. Поддержка Мелони, несомненно, оттолкнёт социалистов (S&D) и "зелёных", которые сыграли решающую роль в продвижении главных законодательных инициатив фон дер Ляйен.

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"Это явно неверный путь", - написал лидер S&D Иратхе Гарсия Перес в социальных сетях после просмотра дебатов. "Европа должна остановить тех, кто хочет разрушить наши демократии. Не заключайте с ними соглашений!"

"То, что всегда считалось секретом полишинеля, теперь стало официальным и явным. Позор!", - заявила представительница "зелёных" Катрин Лангензипен.

Либералам из "Обновлённой Европы" тоже вряд ли придётся по душе неформальный союз с группой, которая выступает против расширения прав женщин, абортов и ЛГБТ-сообщества. Включение "Фидес" Орбана оказалось бы просто неудобоваримым для сторонников свободного рынка, которые сделали борьбу с отступниями от демократии одним из своих главных приоритетов.

Если против фон дер Ляйен разом ополчатся и социалисты, и зелёные, и либералы, то переизбраться ей будет нереально. Её центристская программа не выдержит напора критики. Но, открыто отвергнув ЕКР, она рискует вызвать негативную реакцию своих коллег-правоцентристов: некоторые из них считают коалицию Мелони работоспособной и эффективной.

Грамотный расчёт и политическое чутье фон дер Ляйен, возможно, помогут ей склонить колеблющуюся чашу весов на свою сторону и продолжить путь к власти.