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Джорджа Мелони - kingmaker для ультраправых и главы Еврокомиссии

Джорджа Мелони комментирует результаты выборов в Европарламент на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Братья Италии" в Риме, 10 июня 2024 г.
Джорджа Мелони комментирует результаты выборов в Европарламент на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Братья Италии" в Риме, 10 июня 2024 г. Авторское право Roberto Monaldo /LaPresse
Авторское право Roberto Monaldo /LaPresse
By Euronews и AP, EBU
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Джорджу Мелони называют "kingmaker". Не только председатель Еврокомиссии ищет её поддержки, чтобы остаться в Брюсселе на второй срок, но и основательница "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая надеется с её помощью объединить ультраправые силы в ЕС.

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Джорджа Мелони - на пути к тому, чтобы стать одной из самых влиятельных фигур в Евросоюзе. Председатель Еврокомиссии, которая, скорее всего, сохранит пост, ранее не исключила возможности создать коалицию с итальянскими ультраправыми.

Пользуясь своей популярностью, премьер-министр возглавила список "Братьев Италии" на выборах в Европарламент, хотя, по её словам, у неё нет намерения заседать в Страсбурге и Брюсселе.

По данным RAI на этот час, "Братья Италии" набирают 28,81% голосов. На втором месте - левоцентристская оппозиционная Демократическая партия, у неё 24,03%. Другая оппозиционная сила, "Движение 5 звезд", получает 9,97%. Далее следуют основанная Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" с 9,7% голосов и ультраправая "Лига" Маттео Сальвини с 9,09%.

Я горжусь тем, что наша страна входит в G7, в Европу, у которой сегодня самое сильное правительство. Такого никогда не случалось в прошлом. Это происходит сегодня, и я испытываю удовлетворение, но также осознаю большую ответственность. Мы должны осознавать эту ответственность
Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Мелони называют "kingmaker", так как не только председатель Еврокомиссии ищет её поддержки, но и основательница "Национального объединения" Марин Ле Пен. Мелони нужна последней, чтобы объединить ультраправые партии ЕС. В Европарламенте в настоящее время наблюдается раскол между фракцией "Идентичность и демократия", в которую входит "Национальное объединение", и европейскими консерваторами и реформистами, к которым относятся "Братья Италии" Мелони.

Между тем явка в Италии, по данным Министерства внутренних дел, составила в момент закрытия избирательных участков 49,46%.

"Партия "Братья Италии" набрала почти 30% голосов, что подтверждает лидерство как самой Джорджи Мелони, так и возглавляемой ею партии - ведущей политической силы Италии. Другим важным итогом этих выборов стала возросшая поддержка главной оппозиционной Демократической партии. Без малого треть голосов "Братьев Италии", подтвержденная официальными результатами, - значительное достижение для премьер-министра, укрепляющее её лидерство в Италии и среди правых политических сил Европы", - передаёт из Рима Джорджа Орланди, корреспондент Euronews.

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