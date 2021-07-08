Воду нагревает сама планета

Закачать под землю воду, а обратно получить пар, который будет вращать турбину для получения энергии: состоятельность этой концепции доказали британские учёные. В Корнуолле начинает работу геотермальная циркуляционная электростанция. Инженеры называют эту технологию довольно серьёзным шагом к энергетике без ископаемого топлива.

Хэйзел Фарндэйл, геолог:

"Это исторический момент: мы получили из-под земли первый пар и показали это всему миру. Вся эта неделя была исторической. Получение пара из глубин земли — это концепция, не самая простая для понимания, но мы доказали, что это возможно".

Люк Ханрахан, Euronews:

"Сегодня здесь расположены глубочайшие скважины на территории Великобритании: они уходят вглубь земли более чем на пять километров, сквозь радиоактивный гранит, который вырабатывает тепло. Уже скоро здесь смогут получать электричество".

На многокилометровую глубину закачивают воду; там она нагревается до температуры в 180 градусов; но из-за огромного давления в пар она превращается только на поверхности.

Хэйзел Фарндэйл, геолог:

"Мы дошли до области естественных разломов. Там могут циркулировать огромные объёмы жидкости, и эту жидкость можно поднять наверх через скважину. По мере того, как ближе к поверхности давление падает, жидкость превращается в пар — и мы используем его, чтобы вращать турбину".

Энергия в таком цикле тратится только на циркуляцию воды — в разлом и из него; нагрев теплоносителя производят сами недра планеты. Авторы проекта предполагают, что в одной только Великобритании подобных электростанций можно построить общей электрической мощностью на 200 гигаватт.