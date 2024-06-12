Зеленский: "Мы не передадим эту войну нашим детям, мы её закончим"

By Euronews и EBU, AP

"Мы не передадим эту войну нашим детям, мы её закончим", заявил президент Украины, выступая во вторник в Бундестаге. Шесть человек получили ранения в результате российского авиаудара с использованием управляемой бомбы по жилому району села Константиновка в Донецкой области.

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Шесть человек получили ранения в результате российского авиаудара по жилому району села Константиновка в Донецкой области. Четыре человека были госпитализированы.

По словам местных властей властей, 13 жилых домов, административное здание и трансформаторная будка были повреждены управляемой авиационной бомбой КАБ-500 в понедельник вечером.

"Было поздно, страшно, ... был какой-то грохот, какое-то жужжание, а затем взрыв. Кухня, балкон, лоджия, телевизор были разбиты вдребезги. Все в стеклах Наталья жительница Константиновки

Те, чьи квартиры стали непригодными в результате авиаудара, дадут временное жильё. Тем, у кого выбило окна, выдали пленку и другие стройматериалы.

Как заявил Сергей Горбунов, глава Константиновской городской военной администрации, "есть небольшие перебои в подаче электроэнергии, но все коммунальные службы восстановлены".

Между тем в приграничной с РФ Казачьей Лопани Харьковской области проводят эвакуацию в связи с продвижением российских войск.

В посёлке, расположенном в 2 км от границы с Россией, на сегодня остаются 500 жителей, хотя боевые действия идут меньше, чем в 15 км. Многие спят в подвалах, поскольку российские войска постоянно обстреливают Казачью Лопань.

Страшно говорить, что мы к этому привыкли. Мы бежим в подвал, и это похоже на какую-то защиту. Слава Богу, у нас есть кое-какие припасы: старая картошка и консервы. Если у нас нет хлеба, у нас есть мука, так что мы можем что-нибудь испечь Наталья Олексиенко жительница Козачьей Лопани

Украинские спасатели эвакуировали 13 жителей посёлка. Кто-то отправится к родственникам в Харьков, другие останутся в общежитиях. За последний месяц Казачью Лопань покинули 1000 жителей.

По словам Ирины Панченко, представителя гуманитарной миссии “Пролиска”, "людей эвакуируют в Харьков, где они смогут получить психологическую и социальную поддержку".

Президент Украины выступает с речью в немецком парламенте в здании Рейхстага, Берлин, 11 июня 2024 г. Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Россия "несёт ответственность за войну" и должна "предстать перед судом за каждое совершенное преступление”, - заявил президент Украины, выступая во вторник в Бундестаге. Владимир Зеленский высказался против компромиссов с РФ.

Мы не передадим эту войну нашим детям, мы её закончим. И мы закончим эту войну на наших условиях. Украинцы заслуживают спокойствия и прекращения войны, которое не оставит сомнений в том, кто победил. Время компромиссов прошло Владимир Зеленский президент Украины

Речь Зеленского неоднократно прерывалась аплодисментами. На выступлении украинского президента присутствовали канцлер Шольц, президент Штайнмайер, другие высокопоставленные лица.

Места представителей крайне правой партии "Альтернатива для Германии" оставались пустыми. “Мы отказываемся слушать оратора в камуфляжном костюме”, - заявили лидеры партии, в отношении кандидата которой на выборах в Европарламент прокуратура Дрездена ведёт предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и Китая.