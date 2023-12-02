ООН: "Ад на Земле вернулся в Газу"

На фоне расширения наступления ЦАХАЛ сообщается о новых жертвах и разрушениях в палестинском анклаве. В наиболее плачевном положении оказались дети.

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"Беспощадная ночь в Газе. Сотни и сотни взрывов. Когда бьют по такому густонаселённому мирными жителями месту, всегда кого-то задевает", – так на второй день после срыва перемирия описывает ситуацию в палестинском анклаве пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

По данным организации, более 5 тысяч детей были убиты c начала войны, вызванной терактами ХАМАС на юге Израиля.

Мы не можем больше видеть детей с ранами войны, с ожогами, осколками, усеивающими их тело, с переломанными костями. Бездействие тех, кто может на это повлиять, позволяет убивать детей. Это война против детей. Джеймс Элдер пресс-секретарь ЮНИСЕФ после посещения Больницы Насера в Газе

"Ад на земле вернулся в Газу", – заявил Йенс Лаерке, представитель гуманитарного офиса ООН в Женеве.

Ранее глава детского агентства ООН Кэтрин Рассел заявила, что "Газа – самое опасное место на планете, если вы ребёнок".

Как сообщается, около 1,8 миллиона из 2,3 миллиона жителей Газы стали вынужденными переселенцами, половина из них – дети.