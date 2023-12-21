By Mohammed Soulaiman

Жители Газы страдают не только от обстрелов и нехватки продуктов питания, но также от острых респираторных инфекций, диареи, вшей и чесотки.

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15 лет назад в результате 23-дневной войны в Газе 17% сельскохозяйственных угодий были "разрушены и практически не подлежали восстановлению", было отмечено в докладе ПРООН по установлению фактов.

Сейчас, спустя 70 дней после начала нынешней войны, эксперты предупреждают, что окружающей среде сектора, который является одним из самых густонаселенных регионов мира, наносится непоправимый ущерб.

Загрязняется воздух, растет число заболеваний, передающихся через воду, страдает дикая природа.

В октябре этого года организация Human Rights Watch подтвердила, что Израиль применил белый фосфор в Газе и Ливане. Это химическое вещество, как известно, оказывает тяжелое, порой смертельное воздействие на людей, животных, а также наносит огромный вред окружающей среде.

Белый фосфор может вызвать серьезные ожоги у людей и приводить к пожарам. Он разрушает почву, загрязняет источники воды и отравляет водные экосистемы, говорит Халед Эль-Сайед, управляющий директор каирского Центра международных и стратегических исследований Synerjies и советник по вопросам устойчивого развития.

"Исследования показывают, что сильное тепло, выделяемое при сгорании зарядов, - говорит Эль-Сайед, - может изменить как физическую структуру, так и химические свойства почвы, тем самым снижая плодородие и повышая вероятность заболеваний, передающихся через неё".

Целые озёра нечистот окружают дома

Территория, где жители Газы могут спастись от ужасов войны, с каждым днем становится все меньше.

В Хан-Юнисе на юге Газы до войны проживало около 400 000 человек. Теперь же более миллиона теснятся на территории размером чуть более 50 квадратных километров.

58-летний местный житель Ахмед Аль-Асталь рад, что члены его семьи остались живы после бомбардировок, в результате которых на сегодняшний день погибло более 20 тысяч человек (данные Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС). Но глубокие лужи сточных вод вокруг его дома вызывают новые опасения.

"Жизнь моих внуков под угрозой", - говорит Аль-Асталь.

Четырехлетний Ахмед и двухлетняя Фатима подвергаются риску утонуть в этом озере грязной воды или получить одно из хронических заболеваний.

"У Ахмеда респираторная инфекция, а у его сестры сыпь по всему телу, что, по словам врачей, является симптомом кожного заболевания, приобретенного в этой загрязненной среде", - говорит Аль-Асталь.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли не менее 1200 человек, Израиль ограничил поставки топлива в сектор, что привело к остановке работы большинства коммунальных служб и услуг. Муниципалитет Хан-Юниса не смог откачать сточные воды на очистные станции за пределами города. Станции очистки не работают постоянно, потому что нет топлива.

"Хан-Юнис почти полностью затоплен сточными водами", - говорит Аль-Асталь, который, как и тысячи других жителей, был вынужден переехать в Аль-Маваси - клочок земли площадью 8,5 кв. км на побережье Газы, который называют "меньше, чем лондонский аэропорт Хитроу" (12 кв.км).

Бомбы, сброшенные на Газу, отравляют почву и воду

Базирующаяся в Женеве организация Euro-Med Human Rights Monitor утверждает, что Израиль сбросил на Газу 25 000 тонн взрывчатки, что эквивалентно двум ядерным бомбам. Это, по словам экспертов, сильно загрязняет почву и воздух. Они также загрязняют скудные водные ресурсы Газы, которые в докладе ООН еще в 2020 году были названы практически непригодными для потребления человеком.

По словам главы Палестинского управления по качеству окружающей среды (PEQA) Насрин Тамими, экологические последствия войны в Газе "катастрофичны", а комплексная оценка состояния окружающей среды показала бы, что "ущерб превосходит все прогнозы".

"Тела погибших под обломками, опасные медицинские отходы, закрытие очистных и опреснительных сооружений - все это способствовало нынешнему кризису", - подчеркивает Тамими, повторяя предупреждения экспертов ООН о надвигающейся катастрофе в области здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения сообщает о резком росте числа острых респираторных инфекций, диареи, вшей, чесотки и других быстро распространяющихся заболеваний.

Импровизированные свалки переполнены

Омар Матар, директор департамента здравоохранения и охраны окружающей среды муниципалитета Хан-Юниса, говорит, что приток большого числа людей в город привел к мусорному кризису.

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"Более миллиона человек теперь живут на сравнительно небольшой площади. Количество производимого в день мусора увеличилось со 150 тонн до более чем 450 тонн. При ограниченных ресурсах муниципалитет не может справиться с этим возросшим объемом, особенно из-за нехватки грузовиков, экскаваторов и топлива", - говорит Матар.

Муниципалитет может вывозить мусор только три раза в неделю, а не ежедневно, как это было до войны, добавляет он.

Даже после сбора мусора, по словам Матара, его выбрасывают на временную свалку, созданную рядом с жилым районом к западу от Хан-Юниса, после того как Израиль в начале этого месяца разбомбил основную свалку в районе Фахари к востоку от Хан-Юниса.

Временная свалка мусора в Хан-Юнисе Mohammed Soulaiman

По его словам, это создает угрозу для окружающей среды и здоровья людей из-за насекомых, грызунов и загрязняющих веществ.

Кроме того, сельскохозяйственные земли, на которых растут многолетние деревья, такие как оливки и цитрусовые, или полевые культуры, например, овощи, подверглись масштабному и беспрецедентному уничтожению.

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В докладе, опубликованном в прошлом месяце Lawfare, некоммерческим мультимедийным изданием, которое занимается анализом правовых и политических вопросов, говорится, что авиаудары ЦАХАЛа "могут рассматриваться в качестве военных преступлений".

23-летний сын Ахмеда Аль-Астала Мохаммед страдает от почечной недостаточности и нуждается в лечении диализом три раза в неделю.

"Из-за нездоровой обстановки, отсутствия доступа к чистой воде и загрязненного воздуха его здоровье резко ухудшилось", - говорит он.

Эта история была подготовлена в сотрудничестве с Egab.