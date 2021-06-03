Шри-Ланка готовится к защите своего побережья от возможного разлива нефти

Шри-Ланка обратилась к Индии за помощью, чтобы защитить свое побережье от возможного разлива нефти после затопления контейнеровоза MV X-Press Pearl, который горел у порта Коломбо почти две недели.

"Мы обратились за помощью к Индии", - заявил в четверг агентству AFP чиновник, участвующий в операциях по локализации уже начавшейся экологической катастрофы, которая может усугубиться разливом нефти.

Индийская береговая охрана уже участвовала в операциях по тушению пожара, вспыхнувшего на контейнеровозе 20 мая. Власти Шри-Ланки сообщили, что в случае утечки топлива, на месте разлива будут использованы нефтяные диспергаторы, боновые заграждения и поверхностные скиммеры.

Компания X-Press Feeders, владеющая судном, заявила, что оно медленно тонет после неудачной попытки буксировки в среду. "Кормовая часть судна покоится на морском дне на глубине около 21 метра, а носовая часть медленно погружается", - говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг утром.

ВМС Шри-Ланки заявили, что носовая часть корабля все еще находится над ватерлинией. Длина судна весом 31 600 тонн составляет 186 метров, а высота - 45 метров. На судне находится 350 тонн топлива.

"Даже если носовая часть судна опустится на дно, из воды все равно выступит часть верхней палубы и мостика", - заявил представитель ВМС страны Индика де Сильва.

Самая большая экологическая катастрофа в истории страны

Власти Шри-Ланки оценивают экологический ущерб от затопления судна. Eranga Jayawardena/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

По официальным данным, никаких видимых признаков утечки пока нет. Однако риск разлива нефти и токсичных веществ остается высоким, поскольку помимо нефти судно перевозило 25 тонн азотной кислоты и большое количество смазочных материалов.

Часть груза уже попала на поверхность воды. Тонны пластиковых гранул для упаковочной промышленности покрыли 80 километров западного побережья острова. Власти сообщили о самой страшной экологической катастрофе в его истории.

Южно-азиатский остров - родина богатейшего биоразнообразия. По словам председателя Управления по защите морской среды Дхаршани Лахандапура, в настоящее время проводится оценка экологического ущерба. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в понедельник попросил Австралию помочь в его оценке.

Глава католической церкви Шри-Ланки, кардинал Малкольм Ранджит, в среду выразил сожаление тому, что тысячи рыбаков лишатся средств к существованию из-за загрязнения пластиком. Прелат также призвал привлечь власти к ответственности за выдачу разрешения MV X-Press Pearl плавать в водах Шри-Ланки.

По словам священнослужителей, большинство жертв этого загрязнения - члены католической общины, которая составляет меньшинство на острове.

Шри-Ланка начала уголовное расследование по факту пожара и загрязнения окружающей среды. Власти считают, что причиной стала утечка азотной кислоты, которую экипаж заметил еще 11 мая, задолго до того, как судно вошло в воды Шри-Ланки.

Три основных члена экипажа, включая капитана и главного инженера, которые являются российскими гражданами, должны остаться на острове на время расследования, заявили в полиции. Их паспорта были изъяты во вторник по решению суда.

После Шри-Ланки судно должно было отправиться в Малайзию, а затем в Сингапур, где оно и зарегистрировано.