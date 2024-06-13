На конференции ООН по климату в ноябре этого года страны должны взять на себя новые обязательства по климатическому финансированию.

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Переговоры по финансированию на Боннской конференции по климату во вторник закончились тупиком, поскольку странам не удалось достичь какого-либо конкретного прогресса по этому вопросу.

Проблема финансирования действий по борьбе с изменением климата оказалась в центре дискуссий в Германии, поскольку странам необходимо согласовать Новую коллективную количественную цель на COP29 в Баку в ноябре этого года. Это сумма денег, которую развитые страны должны мобилизовывать ежегодно, начиная с 2025 года, для поддержки мер по борьбе с глобальным потеплением в развивающихся странах.

Однако существуют серьезные разногласия по поводу того, какой должна быть эта сумма, кому следует отдавать приоритет в финансировании, в какой форме эти деньги будут выделяться и какие страны считать "развитыми".

"На этой неделе на переговорах по климату РКИК ООН срочно необходим надлежащий прогресс, поскольку с каждым днем мы погружаемся в яму бездействия", - говорится заявлении, опубликованном в понедельник организацией Climate Action Network.

Стороны на переговорах выразили разочарование тем, что COP29 находится на полпути.

Какие страны должны внести свой вклад?

Обеспечение взносов в климатические фонды уже давно является камнем преткновения в подобных дискуссиях.

Некоторые, например Норвегия, утверждают, что страны с высоким уровнем выбросов и экономическим потенциалом, такие как КНР или нефтедобывающие страны, должны быть частью группы, которая платит взносы. В настоящее время они определяют себя как развивающиеся страны в соответствии с Парижским соглашением. Это означает, что они не должны предоставлять деньги в фонды.

США также входят в число стран, которые утверждают, что пул доноров должен быть расширен за счет стран с развивающейся экономикой.

С другой стороны, еще одним камнем преткновения является вопрос о том, кто должен получать средства. Многие развитые страны, например США, считают, что средства должны достаться тем, кто наиболее уязвим к последствиям изменения климата, - наименее развитым странам и малым островным государствам.

Однако развивающиеся страны утверждают, что все они должны иметь право получать финансирование.

Климатическое финансирование: в форме фондов или займов?

Развивающиеся страны также оспаривают, как должны предоставляться деньги. Они утверждают, что займы не должны учитываться как часть взносов развитых стран.

В недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорится, что развитые страны выполнили свое обещание, выделив 100 миллиардов долларов (93,2 млрд евро) в 2022 году, что стало "самым значительным увеличением за год, наблюдавшимся до сих пор". Однако 69 процентов этих средств были предоставлены в виде кредитов.

Группы, включая Альянс малых островных государств и наименее развитые страны, говорят, что это только увеличивает их долговое бремя.

"С нашей точки зрения, это справедливость, это возмещение ущерба, это ответственность богатых стран", - заявил на пресс-конференции климатический активист и наблюдатель на конференции в Бонне Харджит Сингх.

"Они смотрят на это как на еще одну возможность заработать деньги, - подчеркивает Сингх. - В отчете ОЭСР об этом тоже говорится".

Демонстрация на COP28. AP Photo/Kamran Jebreili

Недавно опубликованные данные Центра глобального развития (CGD), которыми поделился Carbon Brief, свидетельствуют о том, что цель в 100 миллиардов долларов может быть достигнута и за счет переименования существующей помощи.

Предполагается, что развитые страны должны были предоставить "новые и дополнительные" средства к тем, которые они уже предоставляют. Но CGD утверждает, что по меньшей мере 6,5 миллиарда долларов (6,4 млрд евро) из рекордного увеличения климатической помощи в 2022 году были перенаправлены из других программ развития.

По их мнению, это позволило богатым странам достичь своих климатических целей, несмотря на сокращение общих бюджетов на иностранную помощь.

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Всемирный банк согласился разместить у себя фонд возмещения убытков и ущерба

После многолетних дебатов на COP27 в 2022 году было принято решение о создании фонда для покрытия убытков и ущерба - финансового механизма, призванного оказать важнейшую поддержку уязвимым странам, сталкивающимся с основными проблемами, связанными с климатом.

В прошлом году страны, включая Италию и Нидерланды, начали выделять средства для этого фонда.

Пока шли переговоры в Бонне, совет директоров Всемирного банка во вторник утвердил план, согласно которому он будет выступать в качестве временного хозяина фондов для покрытия убытков и ущерба. Он заявил, что в течение четырех лет будет выполнять функции посреднического фонда с независимым от банка советом, имеющим собственную структуру управления и контроль над решениями о финансировании.

Однако это также стало предметом разногласий для развивающихся стран, обеспокоенных тем, что развитые государства, включая США, которые назначают президента Всемирного банка, могут иметь слишком большое влияние.

Что это означает для COP29?

Конференция по климату COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, уже получила название "финансовой", поскольку на ней предстоит принять множество важных решений, касающихся денег.

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Страны продолжат дискуссии о достижении нового соглашения по климатическому финансированию после того, как наконец-то будет выполнено обязательство по выделению 100 миллиардов долларов. Ожидается, что NCGQ выйдет за рамки первоначальной цели, предусматривающей минимальную сумму в 100 миллиардов долларов, и будет основываться на реальных потребностях стран, пострадавших от изменения климата.

Не удивительно, если многие из этих аргументов вновь всплывут в Баку.

Все это словоблудие мало способствовало достижению консенсуса по наиболее спорным вопросам. Гая Ларсен Институт мировых природных ресурсов

"Делегаты в Бонне добились определенных успехов в сокращении переговорного текста для новой цели по финансированию климата, но все это словоблудие мало способствовало достижению консенсуса по наиболее спорным вопросам", - говорит Гая Ларсен, директор по доступу к финансированию климата Института мировых природных ресурсов.

"Хотя иногда участники переговоров демонстрировали готовность работать над созданием "зон приземления", в основном они продолжали повторять противоположные мнения по таким важным вопросам, как кто платит, сколько денег нужно для достижения цели и каков правильный баланс между различными видами финансирования", - отмечает она.

Ларсен добавляет, что из-за огромного количества нерешенных вопросов нас ждут "две напряженные недели в Баку" в конце этого года.