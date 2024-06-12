В год выборов в трех крупных странах подходы к климатической политике кандидатов варьируются от откровенного отказа от неё до неопределенности или отсутствия внимания к ключевым вопросам.

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По итогам выборов в ЕС самый "зелёный" Европейский парламент за всю историю прекращает свое существование. За последние пять лет блок принял одну из самых амбициозных климатических стратегий в мире - Европейский зелёный курс. Однако "зелёные" партии потеряли часть мандатов, опустившись с четвертого по их числу места на шестое.

Основные политические силы, поддержавшие "Зелёный курс", сохранили большинство, что означает, что он, скорее всего, никуда не исчезнет. Но укрепление позиций радикальных партий как слева, так и справа, которые часто выступают против этого курса, может привести к тому, что за принятие дальнейших мер по достижению целей "чистого нуля", будет вестись серьезная борьба.

Уже принятые меры можно отстоять, а вот новые, направленные на радикальное сокращение выбросов к 2040 году, могут вызвать разногласия. Это, вероятно, станет одним из главных испытаний для нового парламента в процессе его становления.

ЕС - не единственное место, где замечено противодействие "зелёной" политике.

В год крупных выборов подходы к климатической политике по всему миру варьируются от откровенного отказа от неё до неопределенности и отсутствия внимания к ключевым вопросам.

Неразбериха в преддверии выборов в Великобритании

В Великобритании подходы к климатической политике как премьер-министра Риши Сунака, так и его соперника, лидера лейбористов Кира Стармера, вызвали критику.

Сунак использовал первые телевизионные дебаты перед всеобщими выборами 4 июля, чтобы напомнить об опасениях по поводу стоимости перехода к нулевому энергопотреблению.

Он обрушился на инициативы по продвижению тепловых насосов и электромобилей, а также на инициативы по увеличению доли возобновляемых источников энергии в Великобритании. Премьер-министр заявил, что эти меры обойдутся каждому домохозяйству "в тысячи фунтов".

Многие из идей Стармера касаются энергетических планов с первоначальным выделением 8 миллиардов фунтов стерлингов (9,5 млрд евро) на развитие Great British Energy Company.

В начале этого года лейбористы отказались от обещания потратить 28 миллиардов фунтов стерлингов (33,2 млрд евро) на борьбу с изменением климата, и, согласно опросам, половина избирателей не знает, какой именно позиции придерживается лидер лейбористов в вопросе потепления планеты.

Результаты исследования Survation, проведенного по заказу Гринпис, показали, что половине избирателей неизвестно о планах лейбористов в отношении климата, менее трети опрошенных полагают, что знают, чем партия будет заниматься в правительстве.

Гринпис призывает Стармера более четко сформулировать свои планы, утверждая, что у лейбористов есть возможность привлечь на свою сторону избирателей, которые выступают за принятие мер по борьбе с изменением климата.

Несмотря на то, что эта тема постоянно занимает первое место в опросах избирателей, похоже, что для двух главных соперников на всеобщих выборах в Великобритании климатический вопрос не стоит на повестке дня.

Климатические обещания в Австралии

В этом году в Австралии выборы также не за горами. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что в случае победы оппозиционная Либеральная партия свернет выполнение поставленной перед страной задачи по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

В одном из интервью лидер оппозиции Питер Даттон отвергал законодательно закрепленные планы по сокращению выбросов на 43 процента ниже уровня 2005 года к концу десятилетия. Он сказал корреспонденту газеты The Weekend Australian, что "нет смысла подписываться под целями, которые не имеют никаких перспектив достижения".

В ноябре прошлого года австралийское Управление по изменению климата прогнозировало, что будет достигнуто сокращение на 37-42 процента. Но Альбанезе заявил, что поставленная цель тоже достижима, обвинив Даттона в "уклонении от принятия климатических мер". Отказ от цели на 2030 год означает "отказ от Парижского соглашения", подчеркнул Альбанезе.

Либеральная партия отвергла это утверждение, заявив, что полностью привержена Парижскому соглашению и вынашивает план по достижению чистого нуля к 2050 году. Представители партии утверждают, что лишь призывали правительство отказаться от обещаний, которые оно не может выполнить.

И Лейбористская партия Альбанезе, и Либеральная партия хотят увеличить число возобновляемых источников энергии, но их пути по достижению этой цели отличаются. Лейбористы хотят увеличить количество возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, в то время как Либеральная партия стремится ввести в эксплуатацию в Австралии первую атомную электростанцию.

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Климат и выборы в США

Президентские выборы в США, которые пройдут в конце этого года, скорее всего, приведут к еще более поляризованному подходу к решению проблемы климата.

Президент Джо Байден инвестировал исторические 300 миллиардов долларов (280 мрлд евро) в чистую энергию и климатические инициативы через Закон о снижении инфляции. В то же время его критикуют за действия, способствующие росту добычи нефти и газа.

Планы Трампа в области климатической политики не совсем ясны, но во время его последнего срока США вышли из Парижского соглашения. Байден подписал указ о повторном присоединении к соглашению сразу после инаугурации 20 января 2021 года.

Анализ, проведенный Carbon Brief, показал, что победа Трампа на ноябрьских президентских выборах может привести к увеличению выбросов в США к 2030 году на 4 миллиарда тонн. Это эквивалентно выбросам ЕС и Японии вместе взятых или 140 стран мира с наименьшими объемами эмиссии СО2.