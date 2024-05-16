Какие надежды возлагает Азербайджан на проведение COP29 в Баку?

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В этом выпуске «Азербайджанского дневника» в преддверии конференции, которая состоится в Баку в ноябре этого года, мы беседуем с Нигяр Арпадараи, лидером высокого уровня ООН по климату на COP29.

Арпадараи подчеркивает ощутимые последствия изменения климата на местном уровне, приводя в пример снижение уровня воды в Каспийском море, которое ежедневно напоминает об экологической уязвимости. Роль Нигяр на COP29 — активизировать действия, направленные на улучшение климата, через вовлечение негосударственных субъектов.

Саммит будет посвящен незаменимой роли климатического финансирования и необходимости активного участия частного сектора для достижения целей устойчивого экономического развития. Его цель — создать платформу, где все голоса будут услышаны и смогут внести свой вклад в продуктивный диалог на глобальном и региональном уровне.

Арпадарай уверена в способности Азербайджана успешно провести СОР29 и пригласила мировые делегации ощутить на себе радушное гостеприимство Баку и принять участие в содержательных дискуссиях, которые будут способствовать действиям, направленным на улучшение климата.