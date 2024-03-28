Ученые выяснили, что посадка деревьев в неподходящих местах может принести климату больше вреда, чем пользы.

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Посадку деревьев часто называют способом борьбы с изменением климата. Но новое исследование показало, что на самом деле это может привести к потеплению планеты.

Деревья известны своей способностью впитывать углекислый газ, нагревающий планету. Поэтому посадка саженцев для увеличения лесного покрова считается важным инструментом в борьбе с глобальным потеплением.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что наряду с положительным эффектом такая тактика может приносить и вред.

Исследователи обнаружили, что в ряде случаев слишком большое количество деревьев в одном районе приводит к тому, что меньше солнечного света отражается от поверхности Земли и, в свою очередь, больше тепла поглощается планетой.

Вырубка леса в Харьюмаа, Эстония Maksim Shutov via Unsplash

Хотя некоторые ученые уже обнаружили, что восстановление лесного покрова может привести к изменению альбедо - количества солнечной радиации, отражаемой от поверхности планеты, - специалисты впервые смогли описать это явление простыми словами.

Авторы исследования использовали новые карты, чтобы изучить охлаждающий эффект от деревьев и потепление, вызванное снижением альбедо.

Они обнаружили, что многие предыдущие исследования не учитывали альбедо в расчетах. В результате эти исследования привели к переоценке климатической пользы от посадки дополнительных деревьев на 20-80%.

Однако карты, которые они использовали, дают надежду на будущее пересадки деревьев. Они помогут определить, где сажать деревья, чтобы добиться максимального положительного влияния на климат.

Что такое альбедо и почему оно имеет значение при изменении климата?

Проще говоря, альбедо - это способность поверхности отражать солнечный свет. Светлые поверхности отражают много света обратно в атмосферу, что означает, что у них высокое альбедо.

Было установлено, что альбедо наиболее высоко в замерзших районах мира. Нетронутые снег и лед, которые находятся в стороне от этого эффекта, могут отражать до 90% солнечной энергии.

Леса же, как правило, темнее других поверхностей, а значит, они поглощают больше солнечного света и удерживают тепло, что обеспечивает им низкое альбедо.

В связи с этим некоторые эксперты предположили, что леса могут задерживать нежелательное тепло, способствуя глобальному потеплению.

Ученые говорят, что необходимо учитывать эффект альбедо лесов, а также способность деревьев накапливать углерод.

Подобное изображение обезлесения можно увидеть по всему миру Dan Smedley via Unsplash

Не все акции по посадке деревьев одинаково полезны

Известно, что леса являются одним из основных поглотителей углерода на Земле, и поэтому многие страны пообещали высадить миллиарды деревьев в качестве защитного механизма от глобального потепления.

Однако авторы исследования отмечают, что не все усилия одинаково полезны для планеты.

В будущем властям будет важно знать, где лучше всего высаживать новые деревья.

Влажные тропические районы, такие как Амазония и бассейн реки Конго, идеально подходят для лесовосстановления благодаря высокому уровню накопления углерода и низким изменениям альбедо.

Не только Южная Америка и Африка: этот лес в польских горах также подвергся вырубке Janusz Maniak via Unsplash

А вот в лугах и саваннах умеренного пояса все оказалось наоборот.

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Считается, что даже самые "лучшие" места для восстановления лесов при учете изменений альбедо охлаждают на 20% меньше, чем предполагалось ранее.

Хотя это и вызывает некоторую озабоченность, эксперты исследования объяснили, что восстановление лесов по-прежнему приносит огромную пользу планете и людям, живущим на ней. Больше деревьев означает улучшение экосистем и повышение уровня чистоты воздуха и воды, несмотря на неудачи с альбедо.