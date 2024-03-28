Ученые выяснили, что посадка деревьев в неподходящих местах может принести климату больше вреда, чем пользы.
Посадку деревьев часто называют способом борьбы с изменением климата. Но новое исследование показало, что на самом деле это может привести к потеплению планеты.
Деревья известны своей способностью впитывать углекислый газ, нагревающий планету. Поэтому посадка саженцев для увеличения лесного покрова считается важным инструментом в борьбе с глобальным потеплением.
Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что наряду с положительным эффектом такая тактика может приносить и вред.
Исследователи обнаружили, что в ряде случаев слишком большое количество деревьев в одном районе приводит к тому, что меньше солнечного света отражается от поверхности Земли и, в свою очередь, больше тепла поглощается планетой.
Хотя некоторые ученые уже обнаружили, что восстановление лесного покрова может привести к изменению альбедо - количества солнечной радиации, отражаемой от поверхности планеты, - специалисты впервые смогли описать это явление простыми словами.
Авторы исследования использовали новые карты, чтобы изучить охлаждающий эффект от деревьев и потепление, вызванное снижением альбедо.
Они обнаружили, что многие предыдущие исследования не учитывали альбедо в расчетах. В результате эти исследования привели к переоценке климатической пользы от посадки дополнительных деревьев на 20-80%.
Однако карты, которые они использовали, дают надежду на будущее пересадки деревьев. Они помогут определить, где сажать деревья, чтобы добиться максимального положительного влияния на климат.
Что такое альбедо и почему оно имеет значение при изменении климата?
Проще говоря, альбедо - это способность поверхности отражать солнечный свет. Светлые поверхности отражают много света обратно в атмосферу, что означает, что у них высокое альбедо.
Было установлено, что альбедо наиболее высоко в замерзших районах мира. Нетронутые снег и лед, которые находятся в стороне от этого эффекта, могут отражать до 90% солнечной энергии.
Леса же, как правило, темнее других поверхностей, а значит, они поглощают больше солнечного света и удерживают тепло, что обеспечивает им низкое альбедо.
В связи с этим некоторые эксперты предположили, что леса могут задерживать нежелательное тепло, способствуя глобальному потеплению.
Ученые говорят, что необходимо учитывать эффект альбедо лесов, а также способность деревьев накапливать углерод.
Не все акции по посадке деревьев одинаково полезны
Известно, что леса являются одним из основных поглотителей углерода на Земле, и поэтому многие страны пообещали высадить миллиарды деревьев в качестве защитного механизма от глобального потепления.
Однако авторы исследования отмечают, что не все усилия одинаково полезны для планеты.
В будущем властям будет важно знать, где лучше всего высаживать новые деревья.
Влажные тропические районы, такие как Амазония и бассейн реки Конго, идеально подходят для лесовосстановления благодаря высокому уровню накопления углерода и низким изменениям альбедо.
А вот в лугах и саваннах умеренного пояса все оказалось наоборот.
Считается, что даже самые "лучшие" места для восстановления лесов при учете изменений альбедо охлаждают на 20% меньше, чем предполагалось ранее.
Хотя это и вызывает некоторую озабоченность, эксперты исследования объяснили, что восстановление лесов по-прежнему приносит огромную пользу планете и людям, живущим на ней. Больше деревьев означает улучшение экосистем и повышение уровня чистоты воздуха и воды, несмотря на неудачи с альбедо.