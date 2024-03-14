Чистая энергия против чистой воды: добыча лития "душит" коренные общины

Коренные народы Южной Америки владеют запасами лития на 1 триллион долларов, но какой ценой им досталась вода, культура и средства к существованию?

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В "литиевом треугольнике", охватывающем Аргентину, Чили и Боливию, находится самый большой запас лития на Земле.

Этот металл играет ключевую роль в переходе к нулевому уровню энергопотребления, используется в аккумуляторах электромобилей, имеет решающее значение для солнечной и ветряной энергетики и многого другого.

Но чтобы добыть его, шахты высасывают воду из белых соляных пластов, покрывающих эту землю. Земля, которая дала жизнь тысячам коренных народов, живших здесь задолго до того, как Илон Маск появился на свет.

В то время как самые могущественные компании мира все чаще смотрят на этот треугольник как на важнейшую деталь своих планов, многие опасаются, что поиск лития приведет к тому, что придется пожертвовать той самой жизненной силой, которая веками поддерживала коренных жителей этого региона.

Как мы живем без пресной воды?

Народ Колла, к которому принадлежит Ирен Леонор Флорес де Каллата, веками забирался глубоко в горы на севере Аргентины в поисках самого простого - свежей питьевой воды.

Пересохшие водотоки, окружающие их город, неразрывно связаны с простирающимися внизу белыми солончаками, подземными лагунами, воды которых наполнены веществом, получившим название "белое золото", - литием.

"Мы потеряем все", - говорит 68-летняя Флорес де Каллата, проходя по высохшему руслу реки и ведя стадо лам и овец через простирающуюся пустыню.

"Что мы будем делать, если у нас не будет воды? Если придут шахты, мы потеряем нашу культуру, у нас ничего не останется".

Здесь, в одной из самых засушливых зон мира, вода - это жизненная сила, которая лежит в основе всего.

68-летняя Ирен Леонор Флорес де Каллата проводит короткую церемонию благодарения Земле после осмотра урожая кукурузы в своем доме в Тусакильясе, провинция Жужуй, Аргентина. AP Photo/Rodrigo Abd

Литий: материал сегодняшнего дня

В период с 2021 по 2023 годы цена за тонну лития на рынках США выросла почти в три раза, достигнув в прошлом году максимума в 46 000 долларов (42 000 евро) за тонну, говорится в докладе Геологической службы США.

В Китае, основном покупателе лития в этом регионе, тонна металла стоила колоссальные 76 000 долларов (69 000 евро) на пике цены в прошлом году.

Хотя с тех пор цены упали, лидеры, руководители горнодобывающих предприятий и компаний со всего мира начали смотреть в другую сторону. Из США и Китая они смотрели на бесплодные пустыни региона как на источник богатства и двигатель для перехода к "зеленой" энергетике.

Литий добывают из соляных котловин

"Белое золото", которое они ищут, содержится в сотнях соляных котловин, или "саларесов", которыми усеян регион.

Издалека они похожи на поля арктического снега, но под ними находятся глубокие скважины соленых подземных вод, наполненных минералами. В отличие от других видов добычи, литий здесь добывают не из горных пород, а из пластовой воды, выкачиваемой из соляных котловин.

Проблема в том, что солончаки также являются важной частью экосистемы с богатым биоразнообразием, говорят такие ученые, как Ингрид Гарсес, гидролог из чилийского Университета Антофагасты.

Тяжелое оборудование собирает карбонат лития и соль на объектах компании SQM Lithium недалеко от Пайне, Чили, вторник, 18 апреля 2023 года. AP Photo

Хотя вода в лагунах не пригодна для питья, они связаны с окружающими источниками пресной воды, редкими дождями и близлежащими горными ручьями, которые необходимы для выживания тысяч коренных общин.

Ученые, опрошенные агентством Associated Press, обеспокоены тем, что промышленная откачка воды загрязняет пресную воду рассолом, который они выкачивают, и эффективно высушивает окружающую среду. По их словам, это приводит к каскадным последствиям для жизни в регионе в то время, когда он уже пострадал от засухи, вызванной изменением климата.

Устали отбиваться от горнодобывающих компаний

Из-за своей экологической значимости соляные котловины и окружающие их воды стали священным местом для коренных народов и неотъемлемой частью празднования в августе.

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Город, где живет Ирен, - один из 38, близких к двум таким солончакам - лагуне Гуаятайок и Салинас-Грандес, - которые приносят доход таким городам, как этот, благодаря туризму и мелкой добыче соли.

На протяжении десятилетий их коллективные общины боролись с крупномасштабной добычей и вели долгие судебные тяжбы, чтобы остановить проекты.

Но год от года противостоять этим горнодобывающим компаниям становится все труднее.

Более 30 компаний официально добиваются разрешения на добычу воды в двух соляных котловинах. По краям солончаков стоят таблички с надписью: "Уважайте нашу территорию. Убирайся, литиевая компания".

"Мы - хранители высокогорья", - говорит Флорес де Каллата. "Мы защищаем нашу землю. ... Я беспокоюсь не только за себя, но и за всех нас. Если литиевые (шахты) появятся, это повлияет на весь регион, на все водные пути".

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Нарушило ли местное правительство международное право, разрешив добычу?

Все встало на свои места прошлым летом, когда местное правительство, жаждущее прибыли от шахт, изменило свою конституцию, облегчив отказ от некоторых земельных прав коренных народов и ограничив возможность протестовать против расширения добычи.

Алисия Чалабе, юрист-эколог, представляющая интересы общин, и другие утверждают, что этот шаг нарушает международное право.

Тысячи коренных жителей вышли на акцию протеста, перекрыв дороги, которыми пользуются литиевые рудники, и неся радужные флаги коренных народов.

Двери для горнодобывающих компаний были широко открыты новым правым "анархо-капиталистическим" лидером страны Хавьером Милеем, который был избран в ноябре, пообещав исправить падающую экономику страны.

Лидер с бензопилой объявил о широком дерегулировании, снижении затрат для горнодобывающих компаний в попытке привлечь инвесторов в условиях углубляющегося экономического кризиса. Приход Милея к власти, вероятно, еще больше подорвет и без того небезопасные усилия коренных общин по борьбе с горнодобывающими компаниями.

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Для Флорес де Каллата и ее маленького городка Тусакильяс растущий интерес к их дому представляет собой еще один кошмарный сценарий.

Она задается вопросом, что останется через 20 лет.

"Если придут шахты, у нас на какое-то время появятся деньги. Но потом пострадают наши внуки, правнуки - именно они", - говорит она. "Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить эти земли, чтобы у них остались эти поля, чтобы у них остались их воды".