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мир

Франция делает свою ставку на литий

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 Андрей Позняков
Резервуары для добычи лития из термальных вод, США
Резервуары для добычи лития из термальных вод, США   -   Авторское право  AP Photo/John Locher

Во французском департаменте Алье собираются открыть один из крупнейших в Европе литиевых рудников. Проект под названием «Эмили» будет базироваться близ селения Бовуар в Центральном массиве. К 2027 г. здесь хотят наладить добычу до 34 тыс. тонн гидроксида лития в год – это позволило бы создавать аккумуляторные батареи для оснащения 700 тыс. электромобилей.

Подготовка документации и обоснований для регистрации проекта заняла полтора года, – рассказывают в компании Imerys. Её представители настаивают на важности их дела для сокращения выбросов CO2, хотя аналогичные проекты сталкиваются с серьёзным противодействием экологов в разных странах Европы.

Литиевые рудники или CO2

Предполагается, что рудник в Бовуаре станет вторым по объёмам добычи после немецкого предприятия компании Vulkan в долине Рейна. Крупнейшим поставщиком лития на континенте могла бы стать Сербия, однако в прошлом году после масштабных протестов власти отказались от этого проекта. Протестами сопровождается и разработка месторождения лития на севере Португалии – которое также претендует на признание крупнейшим в Европе.

По оценкам Еврокомиссии, для реализации планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2050 году ЕС необходимо увеличить добычу лития в десятки раз. В Брюсселе подчеркивают, что не могут полностью покрывать эти потребности за счёт поставок из третьих стран.