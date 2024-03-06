Арктика сменит цвет: в ближайшее время льда летом там почти не будет

На фоне глобального потепления Арктика лишится большей части ледяного покрова летом. Ученые говорят, что это практически неизбежно в нынешнем десятилетии. Правда, арктический лед можно будет восстановить, убрав из атмосферы СО2.
В течение десяти лет Арктика может полностью освободиться от морского льда в летний период, причем первые проявления этого процесса станут заметны уже в ближайшие два года. Согласно новому исследованию, проведенному Колорадским университетом в Боулдере, переломный момент, похоже, будет пройден на 10 с лишним лет раньше, чем прогнозировалось ранее.
Новость, обнародованная в журнале Nature Reviews Earth & Environment, впечатляет публику. Ученые же, наблюдающие за глобальным потеплением, к ней готовы. Для них речь идет не о том, что в Арктических водах вообще не останется льда. Полярный регион считается свободным ото льда, когда в океане останется менее миллиона квадратных километров ледяного покрова.
"Арктика будет превращена в совершенно другую среду: от белой летней Арктики мы перейдем к Арктике синей. Но даже если безледный период неизбежен, нам все равно необходимо поддерживать как можно более низкие выбросы, чтобы избежать длительного отсутствия льда", - заявила Александра Ян, доцент кафедры атмосферных и океанических наук в Университете Колорадо в Боулдере и ведущий автор исследования.
По словам эксперта, в отличие от ледникового щита Гренландии, который формировался тысячи лет, арктический лед может восстановиться в течение десятилетия - при усвоили, что человечество сможет убрать из атмосферы углекислый газ.И наоборот: с худшим сценарием выбросов к концу столетия плавучие льды могут отсутствовать до девяти месяцев.
Чего ждать людям и медведям?
Исчезновение снежного и ледового покрова в Арктике является частью петли обратной связи: это означает, что океан станет поглощать больше тепла и света. Процесс усилит последствия уже идущего потепления, опасного в таких масштабах для арктических животных, включая тюленей и белых медведей.
Исследователи не исключают, что с потеплением воды в Северный Ледовитый океан могут попасть рыбы, не являющиеся местными обитателями: влияние этих инвазивных видов на местные экосистемы остается неясным.
По словам ученых, угрозы есть и для населения региона. Морской лед смягчает воздействие волн на прибрежные территории. По мере отступления морского льда океан станет активнее, вызывая эрозию берегов.