Арктика сменит цвет: в ближайшее время льда летом там почти не будет

На фоне глобального потепления Арктика лишится большей части ледяного покрова летом. Ученые говорят, что это практически неизбежно в нынешнем десятилетии. Правда, арктический лед можно будет восстановить, убрав из атмосферы СО2.

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В течение десяти лет Арктика может полностью освободиться от морского льда в летний период, причем первые проявления этого процесса станут заметны уже в ближайшие два года. Согласно новому исследованию, проведенному Колорадским университетом в Боулдере, переломный момент, похоже, будет пройден на 10 с лишним лет раньше, чем прогнозировалось ранее.

Новость, обнародованная в журнале Nature Reviews Earth & Environment, впечатляет публику. Ученые же, наблюдающие за глобальным потеплением, к ней готовы. Для них речь идет не о том, что в Арктических водах вообще не останется льда. Полярный регион считается свободным ото льда, когда в океане останется менее миллиона квадратных километров ледяного покрова.

"Арктика будет превращена в совершенно другую среду: от белой летней Арктики мы перейдем к Арктике синей. Но даже если безледный период неизбежен, нам все равно необходимо поддерживать как можно более низкие выбросы, чтобы избежать длительного отсутствия льда", - заявила Александра Ян, доцент кафедры атмосферных и океанических наук в Университете Колорадо в Боулдере и ведущий автор исследования.

Арктика будет превращена в совершенно другую среду: от белой летней Арктики мы перейдем к Арктике синей. Но даже если безледный период неизбежен, нам все равно необходимо поддерживать как можно более низкие выбросы, чтобы избежать длительного отсутствия льда. Александра Ян.

По словам эксперта, в отличие от ледникового щита Гренландии, который формировался тысячи лет, арктический лед может восстановиться в течение десятилетия - при усвоили, что человечество сможет убрать из атмосферы углекислый газ.И наоборот: с худшим сценарием выбросов к концу столетия плавучие льды могут отсутствовать до девяти месяцев.

Чего ждать людям и медведям?

A polar bear and her two cubs walk along the shore of Hudson Bay near Churchill, Manitoba in Canada. The bears need pack ice to serve as their hunting platforms. AP Photo/The Canadian Press, Jonathan Hayward

Исчезновение снежного и ледового покрова в Арктике является частью петли обратной связи: это означает, что океан станет поглощать больше тепла и света. Процесс усилит последствия уже идущего потепления, опасного в таких масштабах для арктических животных, включая тюленей и белых медведей.

Исследователи не исключают, что с потеплением воды в Северный Ледовитый океан могут попасть рыбы, не являющиеся местными обитателями: влияние этих инвазивных видов на местные экосистемы остается неясным.

По словам ученых, угрозы есть и для населения региона. Морской лед смягчает воздействие волн на прибрежные территории. По мере отступления морского льда океан станет активнее, вызывая эрозию берегов.