Впервые компания Илона Маска вживила имплант в человеческий мозг. Он, по словам миллиардера, позволяет управлять электронными устройствами с помощью мысли.

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Илон Маск сообщил в понедельник, что его компания Neuralink успешно вживила чип-имплант в мозг человека.

Миллиардер опубликовал пост в своём микроблоге X, в котором сказано, что в настоящее время пациент восстанавливается после проведённого в воскресенье хирургического вмешательства и чувствует себя хорошо.

Он добавил, что "первые результаты показывают многообещающее обнаружение импульсов нейронов".

Задача Neuralink - соединить человеческий мозг с компьютером. В компании надеются, что это поможет людям, страдающими неврологическими заболеваниями, от последствий травм головного и спинного мозга, и "раскроет человеческий потенциал завтрашнего дня".

Американский медицинский регулятор Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) дал добро на проведение эксперимента в мае прошлого года. До того технология была испытана на обезьянах.

Процедура подразумевает введение 64 гибких нитей в часть мозга, контролирующую двигательную активность.

Нити настолько тонкие, что вживлять их приходится роботу. С их помощью имплант фиксирует сигналы мозга и передаёт их в приложение. Оно расшифровывает полученные данные и определяет, какое движение хотел сделать человек.

Имплантат питается от аккумулятора, который можно заряжать без проводов.

Маск уточнил, что первый продукт Neuralink будет называться Telepathy.

По его словам, Telepathy позволяет "управлять телефоном или компьютером, а через них - практически любым устройством, силой мысли", и что "первыми пользователями будут те, кто утратил способность управлять конечностями".

"Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель", - добавил он.

Neuralink - не первый проект по вживлению компьютерных чипов в человеческий мозг. Другая американская компания Blackrock Neurotech начала имплантировать интерфейсы "мозг-компьютер" в 2004 году.